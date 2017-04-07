Volvo Car Open. Дарья Касаткина оказалась сильнее Дарьи Гавриловой

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время 19-летняя Касаткина сделала два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов, а её 23-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу россиянки.

В четвертьфинале турнира Volvo Car Open Касаткина померится силами с румынкой Ириной-Камелией Бегу.