Volvo Car Open. Дарья Касаткина оказалась сильнее Дарьи Гавриловой
42-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина, нанесла поражение австралийке Дарье Гавриловой, занимающей 27-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 4/6, 6/2 в третьем раунде соревнований в Чарльстоне.
Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время 19-летняя Касаткина сделала два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала восемь
В четвертьфинале турнира Volvo Car Open Касаткина померится силами с румынкой
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter