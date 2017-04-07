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7 апреля 2017, 1:02 | Теннис | GoTennis.ru

Volvo Car Open. Дарья Касаткина оказалась сильнее Дарьи Гавриловой

42-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина, нанесла поражение австралийке Дарье Гавриловой, занимающей 27-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 4/6, 6/2 в третьем раунде соревнований в Чарльстоне.

Матч продолжался 2 часа 17 минут. За это время 19-летняя Касаткина сделала два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов, а её 23-летняя соперница ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала пять брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу россиянки.

В четвертьфинале турнира Volvo Car Open Касаткина померится силами с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
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