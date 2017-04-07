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7 апреля 2017, 0:16 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Отец никогда не захочет, чтобы мы завершили карьеру

Американка Винус Уильямс рассказала, как отец поддерживает их с Сереной во время турниров.

«Сейчас он приезжает только на турниры, которые проходят в США. Иногда я слышу его на стадионе. Он действительно болеет за меня. Поэтому, когда я ухожу с корта, это самый счастливый момент для меня. Даже если я проигрываю, он всё равно счастлив. Но видеть радость и гордость в его глазах, это непередаваемое чувство. Но только ради этого я могу выиграть матч.

Я чувствую, что он всегда возлагал на Серену большие надежды. Тем не менее, он всегда внушал нам, что теннис — это ещё не вся жизнь. Наверное, поэтому он никогда не захочет, чтобы мы завершили карьеру. Ему нравится видеть нас на корте, — приводит слова Винус Уильямс американское издание Tennis World.
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