Винус Уильямс: Отец никогда не захочет, чтобы мы завершили карьеру

«Сейчас он приезжает только на турниры, которые проходят в США. Иногда я слышу его на стадионе. Он действительно болеет за меня. Поэтому, когда я ухожу с корта, это самый счастливый момент для меня. Даже если я проигрываю, он всё равно счастлив. Но видеть радость и гордость в его глазах, это непередаваемое чувство. Но только ради этого я могу выиграть матч.

Я чувствую, что он всегда возлагал на Серену большие надежды. Тем не менее, он всегда внушал нам, что теннис — это ещё не вся жизнь. Наверное, поэтому он никогда не захочет, чтобы мы завершили карьеру. Ему нравится видеть нас на корте, — приводит слова Винус Уильямс американское издание Tennis World.