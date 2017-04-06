Северин Люти: Роджер не зациклен на рейтинге, теперь он нацелен на Уимблдон

«Мы старались постоянно совершенствовать игру Роджера, чтобы она была агрессивнее. Он готов постоянно прогрессировать и никогда не останавливается на достигнутом. К тому же три года назад он сменил ракетку, а сейчас, наконец, полностью привык к ней. Всем известно, на что он на самом деле способен. Увидев в декабре, в какой форме он находится, я сразу сказал ему, что он может выиграть Australian Open.

Многие ждали, что после победы в Австралии в его игре наступит спад, но этого не случилось. Не хочу принижать других игроков, но я сильно сомневаюсь, что кто-то мог бы сделать то же самое, что сделал Федерер. Теперь мы нацелены на Уимблдон. По силам ли ему вновь подняться на вершину рейтинга? Да! Сейчас многие это обсуждают. Однако мы не зациклены на рейтинге, ведь чтобы стать лидером, нужно выиграть очень много матчей. К тому же Роджер пропустит крупные турниры в Монте-Карло, Мадриде и Риме, так что у остальных будут шансы набрать очки. Может быть, первой ракеткой мира станет Надаль, — приводит слова Люти издание Neue Zürcher Zeitung.