Северин Люти: Роджер не зациклен на рейтинге, теперь он нацелен на Уимблдон
Наставник швейцарца Роджера Федерера Северин Люти прокомментировал успех своего подопечного в текущем сезоне.
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Видимо, что-то случилось...
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«Мы старались постоянно совершенствовать игру Роджера, чтобы она была агрессивнее. Он готов постоянно прогрессировать и никогда не останавливается на достигнутом. К тому же три года назад он сменил ракетку, а сейчас, наконец, полностью привык к ней. Всем известно, на что он на самом деле способен. Увидев в декабре, в какой форме он находится, я сразу сказал ему, что он может выиграть Australian Open.
Многие ждали, что после победы в Австралии в его игре наступит спад, но этого не случилось. Не хочу принижать других игроков, но я сильно сомневаюсь, что
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