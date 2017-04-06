Чарльстон. Каролин Возняцки взяла верх над Анникой Бек
12-я ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, одолела немку Аннику Бек, занимающую 61-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/1 и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне.
Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время 26-летняя Возняцки сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть
В третьем круге соревнований Volvo Car Open Возняцки скрестит ракетки с австралийкой Анастасией Родионовой.
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