Чарльстон. Каролин Возняцки взяла верх над Анникой Бек

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время 26-летняя Возняцки сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 23-летняя Бек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу датчанки.

В третьем круге соревнований Volvo Car Open Возняцки скрестит ракетки с австралийкой Анастасией Родионовой.