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https://sport.mail.ru/news/tennis/29342946/
6 апреля 2017, 22:32 | Теннис | GoTennis.ru

Чарльстон. Каролин Возняцки взяла верх над Анникой Бек

12-я ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, одолела немку Аннику Бек, занимающую 61-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/1 и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За это время 26-летняя Возняцки сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 23-летняя Бек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу датчанки.

В третьем круге соревнований Volvo Car Open Возняцки скрестит ракетки с австралийкой Анастасией Родионовой.
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