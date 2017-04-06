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6 апреля 2017, 22:34 | Теннис | GoTennis.ru

Борис Беккер: К концу сезона Федерер может подняться на первую строчку рейтинга

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер считает, что у швейцарца Роджера Федерера есть все шансы вернуться на вершину рейтинга ATP.

Бывший немецкий теннисист Борис <span class=error>Беккер</span> считает что у швейцарца Роджера <span class=error>Федерера</span> есть все шансы вернуться на вершину рейтинга ATP. Увеличить
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«У теннисиста, который на протяжении трёх месяцев играет на столь высоком уровне, есть все основания надеяться, что к концу сезона он поднимется на первую строчку рейтинга», — приводит слова Беккера издание Bild.
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