Борис Беккер: К концу сезона Федерер может подняться на первую строчку рейтинга
Бывший немецкий теннисист Борис Беккер считает, что у швейцарца Роджера Федерера есть все шансы вернуться на вершину рейтинга ATP.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«У теннисиста, который на протяжении трёх месяцев играет на столь высоком уровне, есть все основания надеяться, что к концу сезона он поднимется на первую строчку рейтинга», — приводит слова Беккера издание Bild.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter