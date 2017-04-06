Саманта Стосур потерпела поражение в 1/8 финала турнира в Чарльстоне
17-я ракетка мира, австралийка Саманта Стосур, проиграла румынке
Ирине-Камелии Бегу, занимающей 33-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 5/7, 3/6 в третьем круге турнира в Чарльстоне.
Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время спортсменки допустили по две двойные ошибки. При этом 33-летняя Стосур сделала два эйса и один брейк, а 26-летняя Бегу пять раз подала навылет и реализовала четыре
В четвертьфинале соревнований Volvo Car Open Стосур сразится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и австралийкой Дарьей Гавриловой.
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