Саманта Стосур потерпела поражение в 1/8 финала турнира в Чарльстоне

Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время спортсменки допустили по две двойные ошибки. При этом 33-летняя Стосур сделала два эйса и один брейк, а 26-летняя Бегу пять раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований Volvo Car Open Стосур сразится с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и австралийкой Дарьей Гавриловой.