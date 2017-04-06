Новак Джокович: Испанских теннисистов точно не стоит недооценивать
Серб Новак Джокович уверен, что его команде не стоит недооценивать сборную Испании в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».
«Достаточно просто взглянуть на рейтинг игроков сборной Испании, чтобы понять, что их точно не стоит недооценивать. Несмотря на отсутствие двух сильнейших теннисистов, они
Конечно, Надаль был бы звездой сборной, но и без него она способна добиться успеха. Так что мы будем бороться в каждом матче, — приводит слова Джоковича официальный сайт соревнований.
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