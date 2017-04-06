Новак Джокович: Испанских теннисистов точно не стоит недооценивать

«Достаточно просто взглянуть на рейтинг игроков сборной Испании, чтобы понять, что их точно не стоит недооценивать. Несмотря на отсутствие двух сильнейших теннисистов, они по-прежнему сохраняют шансы на успех, потому что у них есть ещё около десяти игроков, способных добиваться победы, в этом и заключается сила их команды. Состав подбирается в зависимости от покрытия и состояния игроков.

Конечно, Надаль был бы звездой сборной, но и без него она способна добиться успеха. Так что мы будем бороться в каждом матче, — приводит слова Джоковича официальный сайт соревнований.