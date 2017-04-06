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https://sport.mail.ru/news/tennis/29342128/
6 апреля 2017, 20:16 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Испанских теннисистов точно не стоит недооценивать

Серб Новак Джокович уверен, что его команде не стоит недооценивать сборную Испании в матче командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

«Достаточно просто взглянуть на рейтинг игроков сборной Испании, чтобы понять, что их точно не стоит недооценивать. Несмотря на отсутствие двух сильнейших теннисистов, они по-прежнему сохраняют шансы на успех, потому что у них есть ещё около десяти игроков, способных добиваться победы, в этом и заключается сила их команды. Состав подбирается в зависимости от покрытия и состояния игроков.

Конечно, Надаль был бы звездой сборной, но и без него она способна добиться успеха. Так что мы будем бороться в каждом матче, — приводит слова Джоковича официальный сайт соревнований.
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