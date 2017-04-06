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https://sport.mail.ru/news/tennis/29341766/
6 апреля 2017, 19:41 | Теннис | Советский спорт

Светлана Кузнецова: Мне кричали «Убирайся в Москву!», а я не обращала внимания

Лучшая российская теннисистка Светлана Кузнецова в интервью «Советскому спорту» рассказала о выкриках неадекватного болельщика в Майами, проигрыше Весниной, возвращении Шараповой, а также о том, когда Серена Уильямс закончит карьеру.

Лучшая российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> в интервью Советскому спорту рассказала о выкриках неадекватного болельщика в Майами. Увеличить
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ДЕВЧОНКИ В ТУРЕ ДАЛЕКИ ОТ ПОЛИТИКИ

— Светлана, как оцените итоги турнира в Майами для себя?
— Конечно, хотелось бы сыграть лучше. В матче с Винус некоторые моменты у меня не получались. Играть два больших турнира подряд — и пару, и одиночку, перестраиваться на другое время очень сложно. Хоть там и была разница всего 3 часа, но она чувствовалась, плюс в Майами по сравнению Идиан-Уэлсом совершенно другой климат. Если не брать мой результат конкретно в Майами, а оценить целиком эти два турнира, то могу сказать, что сыграла довольно успешно.

— Что не получилось в матче с Винус Уильямс? В сентябре прошлого года вы ее обыграли достаточно уверенно.
— Это теннис — ты можешь проиграть на этой неделе и выиграть на следующей. Винус очень хорошо настроилась на эту игру, а я в условиях ночного матча чувствовала себя не лучшим образом. Думаю, в Америке ей все-таки чуть-чуть помогли, поставив матч на это время. Мне гораздо комфортнее играть днем, потому что мяч вращается и отскакивает лучше, но это не отменяет того, что Уильямс сыграла очень хорошо и заслуженно победила.

— Как отнеслись к эпизоду с неадекватным болельщиком, который крикнул, чтобы вы возвращались домой?
— На некультурных людей вообще не стоит обращать внимание. Конечно, я это слышала и в какой-то момент подумала про себя — «неужели он это сказал?». А потом — «ну крикнул и ладно, это его проблемы».

— Этот момент как-то сказался на вашем настрое?
— Нет, он не мог сказаться, потому что это случилось уже на матч-болле.

— На фоне напряженной политической обстановки в мире часто приходится сталкиваться с подобным поведением на трибунах?
— На самом деле, что-то такое происходит крайне редко. Люди, в основном, очень доброжелательно относятся.

— С соперницами в туре проблем не возникает на почве политики?
— Вообще нет! Мне кажется, что девчонки очень далеки от политики. Так что даже намеков на это никаких нет.

СБИЛАСЬ СО СЧЕТУ, КАКАЯ ТАМ У МЕНЯ МОЛОДОСТЬ

— В прошлом году там же в Майами в четвертом круге вы обыграли Серену Уильямс. Перед матчем с Венус не проводили параллели с той игрой?
— Да, год назад я там обыграла Серену, но еще за год до этого там же я ей проиграла. Раз на раз не приходится, у нас по 30 турниров в году, из них ты выиграешь максимум пять и то, если у тебя очень хороший год. Поэтому на любой стадии велика вероятность того, что ты проиграешь. Выиграть все невозможно — даже лучшая в мире Серена Уильямс не выигрывает. Победы и проигрыши — это часть тенниса, поэтому их надо нормально воспринимать и постоянно анализировать.

— Можно ли сказать, что та победа над Сереной послужила для вас толчком и добавила психологической уверенности? После нее началось ваше возвращение в топ-10.
— Да, возможно, какой-то толчок она мне придала, но большую роль здесь сыграла, наверное, победа в Сиднее в начале 2016 года. После нее я почувствовала уверенность.

— Шамиль Тарпищев не так давно сказал, что вы обрели вторую молодость. Как можете это прокомментировать?
— Ой, разговоры по мою вторую молодость я слышу последние лет пять. Идет 16-й год моей профессиональной карьеры, так что я уже сбилась со счету какая там у меня молодость. Для меня главное, что я прогрессирую и соревнуюсь с самыми лучшими спортсменами мира.

— Каким образом поддерживаете мотивацию после стольких лет в теннисе?
— Мотивация всегда разная. Каждый год ищу какие-то ключи к успеху. В этом году я по-настоящему ощутила, как люблю заниматься теннисом и как люблю побеждать. Я поняла, что бесконечные тренировки и огромное количество времени на корте — не самое главное. Когда меньше тренируешься или меняешь типы тренировочных занятий, ты можешь лучше подготовиться психологически. В том числе, поэтому стараюсь сократить количество турниров, в которых принимаю участие.

— Что произошло в финальном матче турнира в Индиан-Уэлсе? Вы уверенно вели, но в итоге проиграли Елене Весниной.
— Я с самого начала матча не очень комфортно ощущала себя на корте. Лена играла очень здорово, ей было нечего терять, она молодчинка! Я же, в свою очередь, стояла очень далеко от корта и понимала это, но по разным причинам не могла изменить ситуацию. Могу сказать, что боролась до конца, но в какой-то момент не смогла додавить.

— О том, что проигрывали там два финала в 2007 и 2008 не вспоминали?
— Нет, даже не думала об этом.

— После проигрыша Весниной не было мыслей, что этот турнир вам принципиально не дается по каким-то причинам?
— Вы знаете, если так думать, то можно вообще никуда не ездить и на корт не выходить. Каждый следующий матч для меня — новая история.

— Насколько тяжело переживали это поражение?
— Конечно, это было очень неприятное поражение, поскольку я считалась фаворитом этого финала, да и сама тоже так считала. Но это игра, поэтому я стараюсь делать так, чтобы меня не осаживало сильно после неудач. Если ты даешь негативу себя прибить, то потом приходится очень долго восстанавливаться. В этот раз у меня накопилась серьезная усталость после турнира, и я чувствовала, что отдала буквально все. Да, в финале я не показала свой лучший теннис, но упрекнуть в чем-то себя не могу.

— Насколько для вас принципиальны матчи против россиянок, подруг по сборной?
— Да вообще любой матч принципиален. Мне кажется, что на корт нужно всегда выходить заряженным на 100% и не смотреть, кто против тебя играет. Просто каждый матч играешь, как последний и не разделяешь их на категории.

— Некоторые люди привыкли списывать свои неудачи на какие-то потусторонние силы. У вас не бывает таких мыслей?
— Нет, после всех неудач я ищу проблемы и разбираюсь только в себе.

СЕРЕНА СКОРО ЗАКОНЧИТ

— Не могу не спросить про эпизод на итоговом турнире в Сингапуре. В одном из переходов в матче против Агнешки Радванской вы отрезали часть волос, заплетенных в косу. Что это было?
— Мне очень мешала коса, я была на пределе своих сил и не могла долго думать, что с ней делать. Нужно было срочно что-то решать, поэтому я взяла ножницы и избавилась от того, что меня беспокоило.

— Откуда на корте появились ножницы?
— У физиотерапевтов и врачей они всегда есть. Когда ты просишь подрезать пластырь или еще что-то, ножницы тебе принесут. В этот раз врач не сразу понял, зачем они мне, поэтому принес на подносе сразу несколько ножниц разных размеров.

— Этот поступок выглядел эпатажно и взорвал соцсети. Можно было подумать, что вы сделали это специально.
— Нет, специально делать подобные вещи — это не в моем духе. На корте я все делаю только для достижения результата.

— В конце апреля в Москве пройдет Кубок Федераций. Вы будете играть против сборной Бельгии?
— Нет, к сожалению, в воскресение я улетаю на сборы. В мои годы очень тяжело играть все турниры и Кубки Федераций, как это было раньше. Я уже пропустила Доху и Дубай, пропущу и Кубок Федераций, хотя в команду меня звали.

— Часто приходится слышать разговоры о том, что из-за отсутствия Марии Шараповой, Серены Уильямс, Виктории Азаренки и Петры Квитовой конкуренция в туре снизилась. Вы с этим согласны?
— Я не могу сказать, что Петра Квитова настолько сильная и постоянно была в пятерке лучших. В тот момент, когда она получила травму, она была далеко не на высоте. Безусловно, в туре не хватает Маши, Вики и Серены. Та же Уильямс всегда была безусловным фаворитом и номером один, но она скоро вернется, как и Шарапова.

— Сколько еще времени Серена сможет играть на столь высоком уровне по вашему мнению?
— Мне кажется, что она закончит после этого сезона. Но точно я знать не могу, это просто мои мысли.

— Как вы отреагировали на абсолютно дикую историю, произошедшую с Петрой Квитовой, на которую напали грабители?
— Ой, это очень страшная и нелепая история! Ведь все произошло на ровном месте. Почему она сопротивлялась грабителям? Ничего непонятно. И как назло, порезали ее игровую руку — это капец! Конечно, мы все поддержали Петру, писали ей в твиттер, посылали голосовые сообщения со словами поддержки.

— В конце апреля должно состояться возвращение Марии Шараповой после дисквалификации. Вы будете играть в Штутгарте?
— Да, буду.

— Не опасаетесь встречи с Шараповой в первых кругах?
— Да нет, а чего тут бояться? Можно подумать, я в первый раз против Маши будут играть (смеется).

— Как вы думаете, сможет ли Мария вернуться на свой уровень после длительного перерыва?
— Мне кажется, что сможет. Да, будет нелегко и для этого потребуется время. Я думаю, что она продолжала тренироваться, поэтому все возможно.

— В вашей карьере тоже бывали паузы. Насколько тяжело после травм и долгого отсутствия на корте возвращаться в игровой ритм?
— У меня была всего одна серьезная травма, из-за которой я пропустила шесть месяцев. И, конечно, какое-то время после этого было сложно. Но у всех разные ситуации — многое зависит о того, какая именно травма была, сколько времени заняло восстановление и т. д.

ФЕДЕРАЦИЯ МЕНЯ НИКОГДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЛА

— Кто для вас самая неудобная соперница в туре, если таковая вообще есть?
— Вы знаете, я стараюсь на таких вещах не концентрироваться. Теннис — это вид спорта, в котором очень многое зависит от психологии. Если я буду думать о том, кто мне неудобен, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому я просто выхожу играть и не забиваю себе голову.

— На итоговом турнире у вас были претензии к команде Цибулковой. Что там случилось?
— Ничего особенного. Просто я считаю, что ее команда ведет себя некорректно. Впрочем, так думаю не только я. Конечно, правил — как нужно болеть не существует, но делать это нужно в определенных рамках, а команда Цибулковой из них периодически выбивается.

— Не так давно вы встали в пару с Кристиной Младенович. Чья это была инициатива?
— Кристина сама мне написала. Я долго думала — играть ли пару вообще? До этого мне поступало много предложений, и я до сих пор сомневаюсь, потому что играть пару и одиночку на высоком уровне очень тяжело. Мне не 16 лет и хочется сохранять силы на одиночные матчи, но Кристине я сказала: «давай попробуем». Пока нам комфортно, мы довольно быстро нашли взаимопонимание. Конечно, нам нужно сыграться, но время для этого есть.

— У вас большой опыт парных выступлений — вы играли с Навратиловой, Павлюченковой, Касаткиной. Младенович по стилю сильно отличается от ваших предыдущих партнерш?
— Вы знаете, это все равно, что попросить вас сравнить вашу девушку с бывшей. Вы ж не можете этого сделать, правильно? Точно так же я не могу сравнить своего молодого человека с предыдущим — это невозможно. У каждого свой уровень.

— На турнире в Санкт-Петербурге вы рассказывали о хорошем отношении организаторов. Они даже предоставили подстилку вашему псу Дольче. Вы его берете с собой на все турниры?
— Обычно я беру его с собой в Америку и вот первый раз взяла в Питер. В Америке более лояльное отношение к собакам, чем где бы то ни было. Там гораздо больше площадок для них, собакам все рады и никто их не боится. У нас в России почему-то загипнотизировали всех: «ой, это агрессивная порода, какой кошмар!». Все почему-то думают, что собаки должны драться и кусаться. Там совсем другое отношение — их любят, глядят, собаки постоянно играют. Тем более, Дольче у меня очень миролюбивый пес.

— Вы как-то сказали, что родом из страны, где не очень часто помогают теннисистам. У нас всегда так было?
— Мне кажется, что нашим спортсменам в принципе не всегда оказывается поддержка должного уровня. А если и оказывается, то ее надо выбивать. Но я могу отвечать только за свой вид спорта — меня, в принципе, федерация никогда не поддерживала. Сейчас нам иногда выделяются какие-то деньги, билеты на матчи, но это началось совсем недавно.

— Вы говорили, что любите быстрые автомобили. На чем передвигаетесь сейчас?
— Да, я люблю хорошие машины. На чем езжу сейчас? Секрет. Я просто не считаю нужным афишировать такие вещи. У нас в стране очень много людей с не самым высоким уровнем доходов и если ты выставляешь напоказ дорогие вещи, это вызывает зависть и негодование. Я не считаю, что это то, чем нужно гордиться. Гордиться нужно своими результатами и поступками по жизни, а не достатком.

— Тогда спрошу по-другому. О какой машине мечтаете?
— О Lamborghini Aventador.

— У вас есть какие-то определенные планы на сезон или просто идете от игры к игре?
— Я бы хотела прибавлять с каждым матчем, побольше выигрывать и не травмироваться.
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