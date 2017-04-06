Светлана Кузнецова: Мне кричали «Убирайся в Москву!», а я не обращала внимания
Лучшая российская теннисистка Светлана Кузнецова в интервью «Советскому спорту» рассказала о выкриках неадекватного болельщика в Майами, проигрыше Весниной, возвращении Шараповой, а также о том, когда Серена Уильямс закончит карьеру.
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ДЕВЧОНКИ В ТУРЕ ДАЛЕКИ ОТ ПОЛИТИКИ
— Светлана, как оцените итоги турнира в Майами для себя?
— Конечно, хотелось бы сыграть лучше. В матче с Винус некоторые моменты у меня не получались. Играть два больших турнира подряд — и пару, и одиночку, перестраиваться на другое время очень сложно. Хоть там и была разница всего 3 часа, но она чувствовалась, плюс в Майами по сравнению
— Что не получилось в матче с Винус Уильямс? В сентябре прошлого года вы ее обыграли достаточно уверенно.
— Это теннис — ты можешь проиграть на этой неделе и выиграть на следующей. Винус очень хорошо настроилась на эту игру, а я в условиях ночного матча чувствовала себя не лучшим образом. Думаю, в Америке ей
— Как отнеслись к эпизоду с неадекватным болельщиком, который крикнул, чтобы вы возвращались домой?
— На некультурных людей вообще не стоит обращать внимание. Конечно, я это слышала и в
— Этот момент
— Нет, он не мог сказаться, потому что это случилось уже на
— На фоне напряженной политической обстановки в мире часто приходится сталкиваться с подобным поведением на трибунах?
— На самом деле,
— С соперницами в туре проблем не возникает на почве политики?
— Вообще нет! Мне кажется, что девчонки очень далеки от политики. Так что даже намеков на это никаких нет.
СБИЛАСЬ СО СЧЕТУ, КАКАЯ ТАМ У МЕНЯ МОЛОДОСТЬ
— В прошлом году там же в Майами в четвертом круге вы обыграли Серену Уильямс. Перед матчем с Венус не проводили параллели с той игрой?
— Да, год назад я там обыграла Серену, но еще за год до этого там же я ей проиграла. Раз на раз не приходится, у нас по 30 турниров в году, из них ты выиграешь максимум пять и то, если у тебя очень хороший год. Поэтому на любой стадии велика вероятность того, что ты проиграешь. Выиграть все невозможно — даже лучшая в мире Серена Уильямс не выигрывает. Победы и проигрыши — это часть тенниса, поэтому их надо нормально воспринимать и постоянно анализировать.
— Можно ли сказать, что та победа над Сереной послужила для вас толчком и добавила психологической уверенности? После нее началось ваше возвращение в топ-10.
— Да, возможно,
— Шамиль Тарпищев не так давно сказал, что вы обрели вторую молодость. Как можете это прокомментировать?
— Ой, разговоры по мою вторую молодость я слышу последние лет пять. Идет 16-й год моей профессиональной карьеры, так что я уже сбилась со счету какая там у меня молодость. Для меня главное, что я прогрессирую и соревнуюсь с самыми лучшими спортсменами мира.
— Каким образом поддерживаете мотивацию после стольких лет в теннисе?
— Мотивация всегда разная. Каждый год ищу
— Что произошло в финальном матче турнира в
— Я с самого начала матча не очень комфортно ощущала себя на корте. Лена играла очень здорово, ей было нечего терять, она молодчинка! Я же, в свою очередь, стояла очень далеко от корта и понимала это, но по разным причинам не могла изменить ситуацию. Могу сказать, что боролась до конца, но в
— О том, что проигрывали там два финала в 2007 и 2008 не вспоминали?
— Нет, даже не думала об этом.
— После проигрыша Весниной не было мыслей, что этот турнир вам принципиально не дается по
— Вы знаете, если так думать, то можно вообще никуда не ездить и на корт не выходить. Каждый следующий матч для меня — новая история.
— Насколько тяжело переживали это поражение?
— Конечно, это было очень неприятное поражение, поскольку я считалась фаворитом этого финала, да и сама тоже так считала. Но это игра, поэтому я стараюсь делать так, чтобы меня не осаживало сильно после неудач. Если ты даешь негативу себя прибить, то потом приходится очень долго восстанавливаться. В этот раз у меня накопилась серьезная усталость после турнира, и я чувствовала, что отдала буквально все. Да, в финале я не показала свой лучший теннис, но упрекнуть в
— Насколько для вас принципиальны матчи против россиянок, подруг по сборной?
— Да вообще любой матч принципиален. Мне кажется, что на корт нужно всегда выходить заряженным на 100% и не смотреть, кто против тебя играет. Просто каждый матч играешь, как последний и не разделяешь их на категории.
— Некоторые люди привыкли списывать свои неудачи на
— Нет, после всех неудач я ищу проблемы и разбираюсь только в себе.
СЕРЕНА СКОРО ЗАКОНЧИТ
— Не могу не спросить про эпизод на итоговом турнире в Сингапуре. В одном из переходов в матче против Агнешки Радванской вы отрезали часть волос, заплетенных в косу. Что это было?
— Мне очень мешала коса, я была на пределе своих сил и не могла долго думать, что с ней делать. Нужно было срочно
— Откуда на корте появились ножницы?
— У физиотерапевтов и врачей они всегда есть. Когда ты просишь подрезать пластырь или еще
— Этот поступок выглядел эпатажно и взорвал соцсети. Можно было подумать, что вы сделали это специально.
— Нет, специально делать подобные вещи — это не в моем духе. На корте я все делаю только для достижения результата.
— В конце апреля в Москве пройдет Кубок Федераций. Вы будете играть против сборной Бельгии?
— Нет, к сожалению, в воскресение я улетаю на сборы. В мои годы очень тяжело играть все турниры и Кубки Федераций, как это было раньше. Я уже пропустила Доху и Дубай, пропущу и Кубок Федераций, хотя в команду меня звали.
— Часто приходится слышать разговоры о том, что
— Я не могу сказать, что Петра Квитова настолько сильная и постоянно была в пятерке лучших. В тот момент, когда она получила травму, она была далеко не на высоте. Безусловно, в туре не хватает Маши, Вики и Серены. Та же Уильямс всегда была безусловным фаворитом и номером один, но она скоро вернется, как и Шарапова.
— Сколько еще времени Серена сможет играть на столь высоком уровне по вашему мнению?
— Мне кажется, что она закончит после этого сезона. Но точно я знать не могу, это просто мои мысли.
— Как вы отреагировали на абсолютно дикую историю, произошедшую с Петрой Квитовой, на которую напали грабители?
— Ой, это очень страшная и нелепая история! Ведь все произошло на ровном месте. Почему она сопротивлялась грабителям? Ничего непонятно. И как назло, порезали ее игровую руку — это капец! Конечно, мы все поддержали Петру, писали ей в твиттер, посылали голосовые сообщения со словами поддержки.
— В конце апреля должно состояться возвращение Марии Шараповой после дисквалификации. Вы будете играть в Штутгарте?
— Да, буду.
— Не опасаетесь встречи с Шараповой в первых кругах?
— Да нет, а чего тут бояться? Можно подумать, я в первый раз против Маши будут играть (смеется).
— Как вы думаете, сможет ли Мария вернуться на свой уровень после длительного перерыва?
— Мне кажется, что сможет. Да, будет нелегко и для этого потребуется время. Я думаю, что она продолжала тренироваться, поэтому все возможно.
— В вашей карьере тоже бывали паузы. Насколько тяжело после травм и долгого отсутствия на корте возвращаться в игровой ритм?
— У меня была всего одна серьезная травма,
ФЕДЕРАЦИЯ МЕНЯ НИКОГДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЛА
— Кто для вас самая неудобная соперница в туре, если таковая вообще есть?
— Вы знаете, я стараюсь на таких вещах не концентрироваться. Теннис — это вид спорта, в котором очень многое зависит от психологии. Если я буду думать о том, кто мне неудобен, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому я просто выхожу играть и не забиваю себе голову.
— На итоговом турнире у вас были претензии к команде Цибулковой. Что там случилось?
— Ничего особенного. Просто я считаю, что ее команда ведет себя некорректно. Впрочем, так думаю не только я. Конечно, правил — как нужно болеть не существует, но делать это нужно в определенных рамках, а команда Цибулковой из них периодически выбивается.
— Не так давно вы встали в пару с Кристиной Младенович. Чья это была инициатива?
— Кристина сама мне написала. Я долго думала — играть ли пару вообще? До этого мне поступало много предложений, и я до сих пор сомневаюсь, потому что играть пару и одиночку на высоком уровне очень тяжело. Мне не 16 лет и хочется сохранять силы на одиночные матчи, но Кристине я сказала: «давай попробуем». Пока нам комфортно, мы довольно быстро нашли взаимопонимание. Конечно, нам нужно сыграться, но время для этого есть.
— У вас большой опыт парных выступлений — вы играли с Навратиловой, Павлюченковой, Касаткиной. Младенович по стилю сильно отличается от ваших предыдущих партнерш?
— Вы знаете, это все равно, что попросить вас сравнить вашу девушку с бывшей. Вы ж не можете этого сделать, правильно? Точно так же я не могу сравнить своего молодого человека с предыдущим — это невозможно. У каждого свой уровень.
— На турнире в
— Обычно я беру его с собой в Америку и вот первый раз взяла в Питер. В Америке более лояльное отношение к собакам, чем где бы то ни было. Там гораздо больше площадок для них, собакам все рады и никто их не боится. У нас в России
— Вы
— Мне кажется, что нашим спортсменам в принципе не всегда оказывается поддержка должного уровня. А если и оказывается, то ее надо выбивать. Но я могу отвечать только за свой вид спорта — меня, в принципе, федерация никогда не поддерживала. Сейчас нам иногда выделяются
— Вы говорили, что любите быстрые автомобили. На чем передвигаетесь сейчас?
— Да, я люблю хорошие машины. На чем езжу сейчас? Секрет. Я просто не считаю нужным афишировать такие вещи. У нас в стране очень много людей с не самым высоким уровнем доходов и если ты выставляешь напоказ дорогие вещи, это вызывает зависть и негодование. Я не считаю, что это то, чем нужно гордиться. Гордиться нужно своими результатами и поступками по жизни, а не достатком.
— Тогда спрошу
— О Lamborghini Aventador.
— У вас есть
— Я бы хотела прибавлять с каждым матчем, побольше выигрывать и не травмироваться.
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