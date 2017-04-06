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https://sport.mail.ru/news/tennis/29341568/
6 апреля 2017, 19:12 | Теннис | GoTennis.ru

Кончита Мартинес: Сборная Испании сможет добиться успеха в «Кубке Дэвиса» и без Надаля

Капитан сборной Испании в командном чемпионате мира по теннису «Кубок Дэвиса» Кончита Мартинес считает, что её команда сможет обыграть Сербию даже в отсутствие Рафаэля Надаля.

«Мы можем добиться успеха даже без Надаля. У нас хорошая команда, в которой собрались лучшие из тех, кто смог приехать. У нас два игрока входят в Топ-25. И мы приложим максимум усилий, чтобы добиться победы. Сложно предположить, как сыграет Джокович после перерыва в несколько недель. Так что мы считаем, что в каждом матче у нас будет шанс заработать очко», — приводит слова Мартинес официальный сайт соревнований.
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