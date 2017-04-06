Кончита Мартинес: Сборная Испании сможет добиться успеха в «Кубке Дэвиса» и без Надаля

«Мы можем добиться успеха даже без Надаля. У нас хорошая команда, в которой собрались лучшие из тех, кто смог приехать. У нас два игрока входят в Топ-25. И мы приложим максимум усилий, чтобы добиться победы. Сложно предположить, как сыграет Джокович после перерыва в несколько недель. Так что мы считаем, что в каждом матче у нас будет шанс заработать очко», — приводит слова Мартинес официальный сайт соревнований.