Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29341106/
6 апреля 2017, 18:34 | Теннис | Советский спорт

Каролин Возняцки: Возвращение Шараповой в апреле — это нечестно

Датская теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, Мария должна понести более строгое наказание.

Датская теннисистка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span>. Она считает Мария должна понести более строгое наказание. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Я думаю, что это очень спорно — разрешать выступать игроку (не имеет значения, какому) на турнире на той же неделе, когда она все еще дисквалифицирована за допинг. Думаю, что это неуважение к WTA и остальным игрокам.

Считаю, что все заслуживают второй шанс, и она будет бороться за него. Думаю, что она будет хорошо играть. Люди совершают ошибки, но тогда нужно начинать с самого низа. Это нельзя сравнить с тем, когда ты, например, получаешь травму, — цитирует Возняцки postandcourier.com.

Напомним, Шарапова была изначально дисквалифицирована на два года, после того как на открытом чемпионате Австралии у нее в крови обнаружили мельдоний — средство, которое спортсменка принимала на протяжении десяти лет в полном соответствии с существовавшими до определенного момента правилами соревнований. С января 2016 года этот препарат был внесен в список запрещенных. Позднее срок ее дисквалификации был сокращен.

Дисквалификация Шараповой закончится спустя два дня после начала Гран-при в Штутгарте 24 апреля. Организаторы вручили ей wild card.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Журналист поздравил Рафаэля Надаля с победой после его поражения в финале турнира в Майами

Журналист поздравил Рафаэля Надаля с победой после его поражения в финале турнира в Майами

Во время пресс-конференции испанца Рафаэля Надаля после его поражения от швейцарца Роджера Федерера на «Мастерсе» в Майами один из журналистов поздравил его с победой и спросил, какие чувства он испытывает.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

Самая страшная футбольная травма года произошла в прошлые выходные (видео)