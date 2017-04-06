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«Я думаю, что это очень спорно — разрешать выступать игроку (не имеет значения, какому) на турнире на той же неделе, когда она все еще дисквалифицирована за допинг. Думаю, что это неуважение к WTA и остальным игрокам.

Считаю, что все заслуживают второй шанс, и она будет бороться за него. Думаю, что она будет хорошо играть. Люди совершают ошибки, но тогда нужно начинать с самого низа. Это нельзя сравнить с тем, когда ты, например, получаешь травму, — цитирует Возняцки postandcourier.com.

Напомним, Шарапова была изначально дисквалифицирована на два года, после того как на открытом чемпионате Австралии у нее в крови обнаружили мельдоний — средство, которое спортсменка принимала на протяжении десяти лет в полном соответствии с существовавшими до определенного момента правилами соревнований. С января 2016 года этот препарат был внесен в список запрещенных. Позднее срок ее дисквалификации был сокращен.