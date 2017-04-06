Сегодня юбилей у Робина Хаазе!

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Робин Хаазе родился 6 апреля 1987 года в Гааге (Нидерланды). Отец игрока Аксель и мать Энни в данный момент на пенсии. У Робина есть старший брат Эрик и старшая сестра Инга.

Первые шаги в теннисе Хаазе сделал ещё в возрасте двух лет. Профессиональную карьеру начал в 2005 году. За время выступлений выиграл два турнира АТР (оба — в Китцбюэле, в 2011 и 2012 годах), заработав при этом $4,397,920.