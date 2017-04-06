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https://sport.mail.ru/news/tennis/29338707/
6 апреля 2017, 15:43 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня юбилей у Робина Хаазе!

Сегодня свой 30-й день рождения отмечает голландский теннисист Робин Хаазе. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Робина и желает ему успехов, как на корте, так и за его пределами.

Сегодня свой 30-й день рождения отмечает голландский теннисист <span class=error>Робин</span> <span class=error>Хаазе</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес <span class=error>Робина</span> и желает ему успехов как на корте так и за его пределами. Увеличить
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Робин Хаазе родился 6 апреля 1987 года в Гааге (Нидерланды). Отец игрока Аксель и мать Энни в данный момент на пенсии. У Робина есть старший брат Эрик и старшая сестра Инга.

Первые шаги в теннисе Хаазе сделал ещё в возрасте двух лет. Профессиональную карьеру начал в 2005 году. За время выступлений выиграл два турнира АТР (оба — в Китцбюэле, в 2011 и 2012 годах), заработав при этом $4,397,920.
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