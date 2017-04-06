Сегодня юбилей у Робина Хаазе!
Сегодня свой 30-й день рождения отмечает голландский теннисист Робин Хаазе. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Робина и желает ему успехов, как на корте, так и за его пределами.
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Робин Хаазе родился 6 апреля 1987 года в Гааге (Нидерланды). Отец игрока Аксель и мать Энни в данный момент на пенсии. У Робина есть старший брат Эрик и старшая сестра Инга.
Первые шаги в теннисе Хаазе сделал ещё в возрасте двух лет. Профессиональную карьеру начал в 2005 году. За время выступлений выиграл два турнира АТР (оба — в Китцбюэле, в 2011 и 2012 годах), заработав при этом $4,397,920.
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