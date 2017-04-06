«Кубок Дэвиса». Состоялась жеребьёвка встречи команд Бельгии и Италии
Стали известны результаты жеребьёвки матча национальных сборных Бельгии и Италии, который пройдёт
7—9 апреля в рамках ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» в Шарлеруа.
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«Кубок Дэвиса». Мировая группа, четвертьфинал. Бельгия — Италия.
Пятница, 7 апреля
Стив Дарсис — Паоло Лоренци
Давид Гоффин — Андреас Сеппи.
Суббота, 8 апреля
Рубен Бемельманс и Йорис де Лооре — Симоне Болелли и Алессандро Джаннесси.
Воскресенье, 9 апреля
Давид Гоффин — Паоло ЛоренциСтив Дарсис — Андреас Сеппи.
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