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https://sport.mail.ru/news/tennis/29338706/
6 апреля 2017, 15:42 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Состоялась жеребьёвка встречи команд Бельгии и Италии

Стали известны результаты жеребьёвки матча национальных сборных Бельгии и Италии, который пройдёт 7—9 апреля в рамках ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» в Шарлеруа.

Стали известны результаты жеребьёвки матча национальных сборных Бельгии и Италии который пройдёт <nobr>7—9 апреля</nobr> в рамках ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> в Шарлеруа. Увеличить
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«Кубок Дэвиса». Мировая группа, четвертьфинал. Бельгия — Италия.

Пятница, 7 апреля
Стив Дарсис — Паоло Лоренци
Давид Гоффин — Андреас Сеппи.

Суббота, 8 апреля
Рубен Бемельманс и Йорис де Лооре — Симоне Болелли и Алессандро Джаннесси.

Воскресенье, 9 апреля
Давид Гоффин — Паоло ЛоренциСтив Дарсис — Андреас Сеппи.
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