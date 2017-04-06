Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29338696/
6 апреля 2017, 15:36 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин откроет домашний матч Кубка Дэвиса Казахстана с Китаем

Михаил Кукушкин первым из казахстанских теннисистов выйдет на корт в матче плэй-офф зоны Азия/Океания Первой группы Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Китая в пятницу.

Михаил Кукушкин первым из казахстанских теннисистов выйдет на корт в матче <nobr>плэй-офф</nobr> зоны Азия/Океания Первой группы Кубка <span class=error>Дэвиса</span> между сборными Казахстана и Китая в пятницу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч начнется в пятницу, 7 апреля, в Астане. В четверг в столице Казахстана прошла жеребьёвка матча, в результате которой стало известно, что матч откроется поединком Михаила Кукушкина и китайского теннисиста Ди У.

В этот же день, 7 апреля, во второй одиночной встрече Дмитрий Попко сыграет против Цэ Чжанг. В субботу, 8 апреля, дуэт Александра Недовесова и Андрея Голубева сыграет с Мао-Ксин Гонг и Янь Бай, а 9 апреля состоится матч между Михаилом Кукушкином и Цэ Чжанг, а второй одиночный матч пройдет между Дмитрием Попко и Ди У.

Дмитрий Попко впервые сыграет на Кубке Дэвиса в составе сборной Казахстана. Матч пройдет на грунтовом покрытии, что сильно удивило капитана сборной Китая Вея Джианга, который считает, что сборная Казахстана лучше играет на хардовом покрытии.

Кубок Дэвиса (Davis Cup) — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе, проводящиеся ежегодно Международной федерацией тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Матчи Кубка Дэвиса состоят из пяти встреч — четырех одиночных и одной парной, и проводятся между командами, разделёнными на разные уровни и группы.

Первый уровень представлен Мировой группой (World Group), матчи в ней проводятся по олимпийской системе (проигравшая команда выбывает из турнира). Последующие уровни разделены по зонам: Америка, Европа/Африка, Азия/Океания. Каждая зона содержит четыре группы. Две высшие группы проводят турнир по олимпийской системе, две низшие группы — по круговой. Победители группы переходят на уровень выше, проигравшие — на уровень ниже (за исключением последней, Четвёртой группы). Победители Первой группы играют квалификационный турнир с аутсайдерами Мировой группы за право выступать на высшем уровне в следующем сезоне.

В прошлом году казахстанская сборная впервые с 2011 года выбыла из Мировой группы этого турнира: в первом круге розыгрыша казахстанцы уступили сборной Сербии (2:3), а в переходном матче проиграли России (1:3).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Теннисист Бублик о переходе под флаг Казахстана: Никогда не вернусь в Россию, там до меня никому не было дела

Теннисист Бублик о переходе под флаг Казахстана: Никогда не вернусь в Россию, там до меня никому не было дела

19-летний теннисист Александр Бублик, уроженец России, рассказал о причинах, по которым с нынешнего года он стал представлять Казахстан, сообщает «Спорт День за Днем». По его словам, он не планирует больше представлять свою родину, отметив, что не добился бы хороших результатов без помощи Казахстанской теннисной федерации.
Все новости
06 апреля

Тренер Головкина рассказал о бое с Сондерсом

Головкина хотят видеть на «Всемирной боксерской суперсерии»

Альвареса заподозрили в нахождении очередного способа избежать Головкина