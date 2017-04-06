Кукушкин откроет домашний матч Кубка Дэвиса Казахстана с Китаем

Матч начнется в пятницу, 7 апреля, в Астане. В четверг в столице Казахстана прошла жеребьёвка матча, в результате которой стало известно, что матч откроется поединком Михаила Кукушкина и китайского теннисиста Ди У.



В этот же день, 7 апреля, во второй одиночной встрече Дмитрий Попко сыграет против Цэ Чжанг. В субботу, 8 апреля, дуэт Александра Недовесова и Андрея Голубева сыграет с Мао-Ксин Гонг и Янь Бай, а 9 апреля состоится матч между Михаилом Кукушкином и Цэ Чжанг, а второй одиночный матч пройдет между Дмитрием Попко и Ди У.



Дмитрий Попко впервые сыграет на Кубке Дэвиса в составе сборной Казахстана. Матч пройдет на грунтовом покрытии, что сильно удивило капитана сборной Китая Вея Джианга, который считает, что сборная Казахстана лучше играет на хардовом покрытии.



Кубок Дэвиса (Davis Cup) — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе, проводящиеся ежегодно Международной федерацией тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира. Матчи Кубка Дэвиса состоят из пяти встреч — четырех одиночных и одной парной, и проводятся между командами, разделёнными на разные уровни и группы.



Первый уровень представлен Мировой группой (World Group), матчи в ней проводятся по олимпийской системе (проигравшая команда выбывает из турнира). Последующие уровни разделены по зонам: Америка, Европа/Африка, Азия/Океания. Каждая зона содержит четыре группы. Две высшие группы проводят турнир по олимпийской системе, две низшие группы — по круговой. Победители группы переходят на уровень выше, проигравшие — на уровень ниже (за исключением последней, Четвёртой группы). Победители Первой группы играют квалификационный турнир с аутсайдерами Мировой группы за право выступать на высшем уровне в следующем сезоне.



В прошлом году казахстанская сборная впервые с 2011 года выбыла из Мировой группы этого турнира: в первом круге розыгрыша казахстанцы уступили сборной Сербии (2:3), а в переходном матче проиграли России (1:3).