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6 апреля 2017, 15:13 | Теннис | GoTennis.ru

Прошла жеребьёвка поединка сборных Сербии и Испании в «Кубке Дэвиса»

Стали известны результаты жеребьёвки матча национальных команд Сербии и Испании, который пройдёт 7—9 апреля в рамках ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».

Стали известны результаты жеребьёвки матча национальных команд Сербии и Испании который пройдёт <nobr>7—9 апреля</nobr> в рамках ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span>. Увеличить
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«Кубок Дэвиса». Мировая группа, четвертьфинал. Сербия — Испания.

Пятница, 7 апреля
Новак Джокович — Альберт РамосВиктор Троицки — Пабло Карреньо-Буста.

Суббота, 8 апреля
Виктор Троицки и Ненад Зимоньич — Марк Лопес и Хауме Антони Муньяр Клар.

Воскресенье, 9 апреля
Новак Джокович — Пабло Карреньо-БустаВиктор Троицки — Альберт Рамос.
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Новости Тенниса

«Кубок Дэвиса». Состоялась жеребьёвка встречи команд Бельгии и Италии

«Кубок Дэвиса». Состоялась жеребьёвка встречи команд Бельгии и Италии

Стали известны результаты жеребьёвки матча национальных сборных Бельгии и Италии, который пройдёт 7—9 апреля в рамках ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» в Шарлеруа.
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06 апреля

"Кубок Дэвиса". Состоялась жеребьёвка встречи команд Бельгии и Италии

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