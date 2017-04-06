Прошла жеребьёвка поединка сборных Сербии и Испании в «Кубке Дэвиса»
Стали известны результаты жеребьёвки матча национальных команд Сербии и Испании, который пройдёт
7—9 апреля в рамках ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса».
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«Кубок Дэвиса». Мировая группа, четвертьфинал. Сербия — Испания.
Пятница, 7 апреля
Новак Джокович — Альберт РамосВиктор Троицки — Пабло
Суббота, 8 апреля
Виктор Троицки и Ненад Зимоньич — Марк Лопес и Хауме Антони Муньяр Клар.
Воскресенье, 9 апреля
Новак Джокович — Пабло
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