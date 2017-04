Шарапова: Возвращение. Семь теннисисток, которых называли «второй Марией Шараповой»

Период дисквалификации Марии Шараповой подходит к концу, так что уже совсем скоро россиянка порадует болельщиков возвращением в профессиональный теннис на турнире в Штутгарте. В связи с этим Портал GoTennis.ru начинает цикл материалов под названием «Шарапова: Возвращение», посвящённый главной российской теннисистке. Важнейшие успехи и провалы, главные турниры и люди в карьере Шараповой, смешные слухи и острые цитаты — всё это вы найдёте в нашем цикле.

Настало время немного отдохнуть от выступлений непосредственно Марии. Для российских болельщиков её имя уже стало нарицательном, но англоязычная пресса тоже часто использует сравнение с уроженкой Нягани в качестве комплимента. Сегодня мы рассмотрим спортсменок, для которых подобные параллели не в новинку.

Мария Шарапова родилась 19 апреля 1987 года. Сейчас ей 29 лет.

Достижения Шараповой за время юниорских выступлений: два финала «Шлемов» (Australian Open и Уимблдон); звание самой молодой финалистки юниорского «мэйджора» — Открытый чемпионат Австралии — 14 лет 9 месяцев. Шестая ракетка мира среди юниоров.

Достижения Шараповой в 17 лет: три победы на одиночных турнирах WTA. Один выигранный «Шлем» — Уимблдон-2004.

Достижения Шараповой в 19 лет: тринадцать побед на одиночных турнирах WTA. Две победы на «мэйджорах»: Уимблдон-2004 и US Open-2006.

Достижения Шараповой в 21 год: шестнадцать побед на одиночных турнирах WTA. Три титула «Шлемов»: Уимблдон-2004, US Open-2006 и Australian Open-2008.

Достижения Шараповой в 23 года: девятнадцать побед на одиночных турнирах WTA. Три титула «Шлемов»: Уимблдон-2004, US Open-2006 и Australian Open-2008.

Достижения Шараповой в 25 лет: двадцать пять побед на одиночных турнирах WTA. Четыре титула «Шлемов»: Уимблдон-2004, US Open-2006, Australian Open-2008 и «Ролан Гаррос"-2012. Карьерный «Шлем». Серебро Олимпиады.

Достижения Шараповой в 27 лет: тридцать одна победа на одиночных турнирах WTA. Пять выигранных «мэйджоров»: Уимблдон-2004, US Open-2006, Australian Open-2008 и «Ролан Гаррос» 2012 и 2014 годов. Карьерный «Шлем». Серебро Олимпиады.

Высшее место в рейтинге: первое.

Эжени Бушар

Дата рождения: 25 февраля 1994 года (23 года).

Достижения Бушар за время юниорских выступлений: победа на одиночном Уимблдоне-2012. Два выигранных парных «Шлема»: Уимблдон-2011 и -2012. Вторая ракетка мира среди юниоров.

Достижения Бушар в 17 лет: лучшие результаты — два финала турниров ITF — в Бёрни (Австралия) и в Шибенике (Хорватия).

Достижения Бушар в 19 лет: лучшие результаты — финал турнира WTA в Осаке и третий раунд Уимблдона-2013.

Достижения Бушар в 21 год: финал Уимблдона-2014, полуфиналы двух «Шлемов»: Australian Open-2014 и «Ролан Гаррос"-2014. Один выигранный турнир WTA — Нюрнберг-2014. Достижения Бушар в 23 года: финал Уимблдона-2014, полуфиналы двух «Шлемов»: Australian Open-2014 и «Ролан Гаррос"-2014. Один выигранный турнир WTA — Нюрнберг-2014.

Высшее место в рейтинге: пятое.

Статистика личных встреч с Шараповой: 0:4.

Несмотря на то, что на свой пик (возможно, единственный за карьеру) канадка вышла лишь к двадцати годам, сезон-2014 в её исполнении получился настолько ярким, что многие болельщики и эксперты сразу же поспешили окрестить Эжени «второй Марией», а некоторые даже пророчили Бушар будущее «второй Граф». Однако реальность оказалась куда более прозаичной — популярность канадки во многом была вызвана её красотой, а не стабильной игрой высочайшего уровня. Даже в свой лучший сезон Эжени испытывала заметные проблемы с уверенностью в решающих матчах, что и проявилось в двух финалах «Шлемов».

После великолепного 2014 года карьера канадки резко изменила вектор развития — с тех пор даже несколько побед подряд стали для неё неплохим результатом. Эжени успела поскандалить в «Кубке Федерации», потерпеть множество поражений в первых раундах и сменила нескольких тренеров. Но Бушар не становится менее привлекательной, поэтому многие болельщики всё ещё надеются на её второе пришествие. В данный момент кажется, что для того, чтобы реализовать звание «второй Шараповой», канадке нужно совершить невозможное, а никаких предпосылок к этому не видно.



Гарбин Мугуруса

Дата рождения: 8 октября 1993 года (23 года).

Достижения Мугурусы за время юниорских выступлений: второй раунд юниорского «Ролан Гаррос"-2010.

Достижения Мугурусы в 17 лет: два выигранных турнира ITF.

Достижения Мугурусы в 19 лет: шесть выигранных турниров ITF, четвёртый раунд «Премьера» в Майами.

Достижения Мугурусы в 21 год: шесть выигранных турниров ITF, один титул WTA — Хобарт-2014.

Достижения Мугурусы в 23 года: шесть выигранных турниров ITF, два титула WTA, финал Уимблдона, трофей «Ролан Гаррос"-2014.

Высшее место в рейтинге: второе.

Статистика личных встреч с Шараповой: 0:3.

Первые годы профессиональной карьеры Мугурусы сложились успешнее, чем у Бушар — она реализовала одну из двух своих возможностей стать чемпионкой «Шлема» и куда увереннее действовала на обычных соревнованиях WTA, но последние полтора сезона заставляют вспомнить, как всё происходило с канадкой. Если четвертьфинал «мэйджора» кажется по-настоящему светлым пятном в сезоне, — что-то определённо пошло не так.

Мугуруса множество раз повторяла, что она готова на всё ради прогресса, что она усердно работает над собой. В том случае, если подобные результаты испанки станут рутиной, одних разговоров будет уже недостаточно. В июне прошлого года Гарбин действительно была очень хороша, но последовавший за этим спад лишил надежд на быстрый прогресс даже самых оптимистичных болельщиков. Чтобы подтвердить амбиции «второй Шараповой», не став очередной Бушар, Мугурусе нужно прибавлять, и делать это необходимо быстро.

Каролин Возняцки

Дата рождения: 11 июля 1990 (26 лет).

Достижения Возняцки за время юниорских выступлений: победа на юниорском Уимблдоне-2006, победа на Orange Bowl-2005, второе место рейтинга юниорок.

Достижения Возняцки в 17 лет: три выигранных турнира ITF, полуфинал соревнований WTA — Токио-2007, два выхода во второй раунд на «Шлемах» — US Open-2007 и Уимблдон-2007.

Достижения Возняцки в 19 лет: четыре выигранных турнира ITF, шесть титулов WTA, финал US Open-2009.

Достижения Возняцки в 21 год: восемнадцать титулов WTA, финал US Open-2009, финал Итогового чемпионата-2010.

Достижения Возняцки в 23 года: двадцать один титул WTA, финал US Open-2009, финал Итогового чемпионата-2010.

Достижения Возняцки в 25 лет: двадцать три титула WTA, финалы US Open-2009 и 2014, финал Итогового чемпионата-2010.

Высшее место в рейтинге: первое.

Статистика личных встреч с Шараповой: 4:6.

С одной стороны, карьера датчанки кажется вполне успешной — она дважды завершала сезон в статусе первой ракетки мира, она вполне может превзойти Шарапову по титулам WTA, она также пользуется успехом у спонсоров и прессы. Но тот факт, что во многих материалах Возняцки спорит с Кербер за звание самой слабой первой ракетки мира, конечно, заметно омрачает неплохую картину.

Были отрезки отдельных сезонов, когда Каролин действительно выглядела сильнейшей в мире, способной обыгрывать и Шарапову, и Серену, и других участниц Тура. Но даже в эти периоды ей не удалось стать чемпионкой «Шлема». Финал US Open-2014 показал, что звание лидера мирового рейтинга — это хорошо, но настоящее величие определяется не этим статусом, а умением показывать максимум в финалах.

Возняцки двадцать шесть лет, и сейчас кажется, что главный отрезок её карьеры уже позади. Но, учитывая развитие современной медицины и тренировочного процесса, у датчанки впереди ещё семь-восемь лет. У Серены их нет, Кербер пока что не способна стабильно действовать на максимуме, Мугуруса, возможно, повторяет путь Бушар. У Каролин остаётся не так много очевидных соперниц, способных помешать ей сократить отставание от россиянки. Но для этого ей необходимо добиться серьёзного прогресса. Датчанка всегда отмечала, что не хочет быть второй россиянкой, но сейчас это сравнение всё ещё выглядит как комплимент.

Виктория Азаренко

Дата рождения: 31 июля 1989 года (27 лет).

Достижения Азаренко за время юниорских выступлений: два титула «Большого шлема»: Australian Open и US Open, первая ракетка мира среди девушек.

Достижения Азаренко в 17 лет: один выигранный турнир ITF, два выхода в полуфинал соревнований WTA.

Достижения Азаренко в 19 лет: один выигранный турнир ITF, три выхода в финал соревнований WTA, четвёртый раунд «Шлема» — «Ролан Гаррос"-2008.

Достижения Азаренко в 21 год: пять выигранных турниров WTA, три выхода в четвертьфинал «мэйджоров».

Достижения Азаренко в 23 года: тринадцать выигранных турниров WTA, победа на Australian Open-2012, бронза Олимпиады в Лондоне, олимпийское золото в миксте, финал Итогового-2011.

Достижения Азаренко в 25 лет: пятнадцать выигранных турниров WTA, две победы на Australian Open: 2012 и 2013 года, бронза Олимпиады в Лондоне, олимпийское золото в миксте, финал Итогового-2011.

Достижения Азаренко в 27 лет: восемнадцать выигранных турниров WTA, две победы на Australian Open: 2012 и 2013 года, бронза Олимпиады в Лондоне, олимпийское золото в миксте, финал Итогового-2011.

Высшее место в рейтинге: первое.

Статистика личных встреч с Шараповой: 7:8.

Азаренко кажется наиболее состоявшейся теннисисткой из девушек, представленных в нашем списке. Она и попала-то в него только потому, что начиная с 2004 года Шарапова во многом олицетворяла всех успешных спортсменок с пост-советского пространства.

В те четыре года карьеры, когда Азаренко демонстрировала свой лучший теннис, она часто казалась неудержимой. Она стабильно побеждала Шарапову, стала первой ракеткой мира, хотя на «Шлемах» ей и не удавалось показать себя на полную. Викторианскую эпоху в теннисе во многом оборвали травмы. Последние два сезона беларуска больше мучилась на корте, лишь на отдельных соревнованиях получая возможность максимально реализовать агрессивную манеру игры.

В данный момент не ясно даже, задержится ли Виктория после возвращения на корт — в 2014 году она завершила сезон досрочно, провалила весь сезон-2015, отлично начала следующий год, но после «Ролан Гаррос» объявила о беременности. Нужно ли Азаренко вернуться в Тур? Решать не нам. Будет ли она счастливой вне тенниса? Определённо. Стоит ли рисковать здоровьем ради теоретической возможности обойти Шарапову? Вопрос спорный.

Донна Векич

Дата рождения: 28 июня 1996 года (20 лет).

Достижения Векич за время юниорских выступлений: полуфинал юниорского «Ролан Гаррос"-2012. Двадцать первая ракетка мира среди девушек.

Достижения Векич в 17 лет: четыре выигранных турнира ITF, второй раунд Australian Open-2013, два выхода в финал соревнований WTA.

Достижения Векич в 19 лет: один титул WTA — Куала-Лумпур-2014, третий раунд «Ролан Гаррос"-2015.

Высшее место в рейтинге: шестьдесят второе.

С Шараповой Векич не встречалась.

На самом деле, Донна скорее стала «жертвой» журналистов, любящих громкие заголовки. На данный момент хорватка не показала ничего такого, что позволило бы сравнить её с 19-летней россиянкой. Векич проводила отдельные великолепные матчи, но пока невозможно составить общую картину её игры — она действует очень нестабильно.

Судите сами: Донна завоёвывала титул и дважды выходила в финал, но уже в следующем году (и спустя два сезона) ей иногда приходилось играть в квалификациях соревнований, чтобы не вернуться на уровень ITF. А её бойфренду Стэну Вавринке приходилось договариваться с оргкомитетами о выдаче Векич wild card. Вспомните статистику Шараповой в этом возрасте и подумайте, возможно ли представить себе россиянку в такой ситуации.

Хотя, учитывая тенденцию к более позднему раскрытию настоящих способностей теннисисток, у хорватки ещё есть шансы сбросить с себя кажущееся неподъёмным бремя «второй Шараповой».

Дарья Касаткина

Дата рождения: 7 мая 1997 года (19 лет).

Достижения Касаткиной за время юниорских выступлений: чемпионка юиорского «Ролан Гаррос"-2014, серебро юниорской Олимпиады-2014. Третья ракетка мира среди девушек.

Достижения Касаткиной в 17 лет: два выигранных турнира ITF.

Достижения Касаткиной в 19 лет: семь выигранных турниров ITF, четыре выхода в третий раунд «Шлемов», два полуфинала одиночных турниров WTA.

Высшее место в рейтинге: двадцать четвёртое.

С Шараповой Касаткина не встречалась.

После концовки сезона-2016 и начала следующего года у Касаткиной не было шансов избежать сравнений с более популярной соотечественницей. Но в итоге оказалось, что Дарья куда интереснее действовала без пристального внимания к своей персоне. Все эти статьи про новое поколение россиянок, перспективы в Туре и «вторых Шараповых», возможно и не повлияли на игру Касаткиной напрямую, но точно наложились на отсутствие прогресса и даже некоторый спад в показателях девушки.

Дарья доказала, что способна быстро развиваться, а двадцать четвёртое место в рейтинге — это хороший результат для 18-летней спортсменки в период, когда лидерство в Туре принадлежит теннисисткам за тридцать. Важно помнить о том, что возраст, в котором участницы WTA-Тура выходят на пик формы, изменился, и не требовать от Касаткиной побед уже сегодня.

Не факт, что Дарья станет второй Шараповой, но это и не нужно. Она способна заявить о себе как о Дарье Касаткиной, а не о последовательнице великой соотечественницы.

Анастасия Потапова

Дата рождения: 30 марта 2001 года (16 лет).

Достижения Потаповой за время юниорских выступлений: победа на юниорском Уимблдоне-2016, первая ракетка мира среди девушек.

Потапова начала взрослую карьеру уже после дисквалификации Шараповой.

Пока ещё рано проводить любые параллели между Потаповой и Шараповой. Анастасии всего шестнадцать, а мы видели множество спортсменок, которые не добились ничего после прекрасных юниорских результатов.

Вокруг Потаповой сегодня слишком много шума — ей пророчили статус будущей второй Марии ещё в четырнадцать лет. В период юношеских успехов это служит неплохой мотивацией, но после первых взрослых неудач может оказать серьёзное давление.

Все понимают, что Анастасия способна добиться многого. Стоит дать ей возможность прогрессировать в относительной тишине.