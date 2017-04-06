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6 апреля 2017, 14:53 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Прошла жеребьёвка матча сборных Франции и Великобритании

В Руане состоялась жеребьёвка матча ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса», в котором встретятся сборные Франции и Великобритании. Поединок пройдёт 7—9 апреля.

«Кубок Дэвиса». Мировая группа, четвертьфинал. Франция — Великобритания.

Пятница, 7 апреля
Люка Пуйе — Кайл Эдмунд
Жереми Шарди — Дэниэл Эванс.

Суббота, 8 апреля
Жюльен Беннето и Николя Маю — Доминик Инглот и Джейми Маррей.

Воскресенье, 9 апреля
Люка Пуйе — Дэниэл Эванс
Жереми Шарди — Кайл Эдмунд.
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«Кубок Дэвиса». Состоялась жеребьёвка встречи команд Бельгии и Италии

«Кубок Дэвиса». Состоялась жеребьёвка встречи команд Бельгии и Италии

Стали известны результаты жеребьёвки матча национальных сборных Бельгии и Италии, который пройдёт 7—9 апреля в рамках ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» в Шарлеруа.
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