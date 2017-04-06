Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29337268/
6 апреля 2017, 14:11 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Показала свой лучший теннис, но всё равно уступила

Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала о причинах своего поражения от немки Лауры Зигемунд во втором раунде турнира в Чарльстоне.

Американская теннисистка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> рассказала о причинах своего поражения от немки <span class=error>Лауры</span> Зигемунд во втором раунде турнира в Чарльстоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Складывалось впечатление, будто Лаура проводит лучший поединок в карьере. Мне оставался один шаг до победы, но в итоге я проиграла. Я показала очень хорошую игру, часто пробивала навылет, но Зигемунд отвечала мне тем же.

К такому я была не готова. Не знаю, могла ли я предпринять что-то ещё. На старте я совершила несколько ошибок, но затем стала играть лучше. Сложно понять, из-за чего я умудрилась уступить, — приводит слова Уильямс пресс-служба WTA.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Винус Уильямс: Один проступок не должен определять то, кем ты являешься на самом деле

Винус Уильямс: Один проступок не должен определять то, кем ты являешься на самом деле

Американская теннисистка Винус Уильямс, завершившая выступление на турнире в Чарльстоне на стадии второго раунда, прокомментировала возвращение в Тур россиянки Марии Шараповой после дисквалификации.
Еще 7 новостей  Все новости
06 апреля

Винус Уильямс: Показала свой лучший теннис, но всё равно уступила

Анастасия Павлюченкова приняла участие в съёмках мотивационного клипа в Монтеррее (видео)

Наоми Осака: Ещё не до конца адаптировалась к грунтовым кортам