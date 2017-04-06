Винус Уильямс: Показала свой лучший теннис, но всё равно уступила

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«Складывалось впечатление, будто Лаура проводит лучший поединок в карьере. Мне оставался один шаг до победы, но в итоге я проиграла. Я показала очень хорошую игру, часто пробивала навылет, но Зигемунд отвечала мне тем же.