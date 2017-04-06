Винус Уильямс: Показала свой лучший теннис, но всё равно уступила
Американская теннисистка Винус Уильямс рассказала о причинах своего поражения от немки Лауры Зигемунд во втором раунде турнира в Чарльстоне.
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Видимо, что-то случилось...
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«Складывалось впечатление, будто Лаура проводит лучший поединок в карьере. Мне оставался один шаг до победы, но в итоге я проиграла. Я показала очень хорошую игру, часто пробивала навылет, но Зигемунд отвечала мне тем же.
К такому я была не готова. Не знаю, могла ли я предпринять
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