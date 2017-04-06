Кубок Дэвиса. Прошла жеребьевка матча Беларусь — Австрия
В Минске прошла жеребьевка матча Кубка Дэвиса Беларусь — Австрия.
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7 апреля первыми на корт выйдут Егор Герасимов и Геральд Мельцер (Начало — 11.00). Затем Илья Ивашко померится силами с Юргеном Мельцерем.
8 апреля пройдет парный поединок. Белорусы Максим Мирный и Илья Ивашко встретятся с Александром Пейей и Юлианом Ноулом.
В заключительный день, 9 апреля, пройдут две встречи. Сперва на корт выйдут Илья Ивашко и Геральд Мельцер (Начало — 11.00), а после — Егор Герасимов и Юрген Мельцер.
Матч Беларусь — Австрия состоится
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