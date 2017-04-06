7 апреля первыми на корт выйдут Егор Герасимов и Геральд Мельцер (Начало — 11.00). Затем Илья Ивашко померится силами с Юргеном Мельцерем.



8 апреля пройдет парный поединок. Белорусы Максим Мирный и Илья Ивашко встретятся с Александром Пейей и Юлианом Ноулом.



В заключительный день, 9 апреля, пройдут две встречи. Сперва на корт выйдут Илья Ивашко и Геральд Мельцер (Начало — 11.00), а после — Егор Герасимов и Юрген Мельцер.



Матч Беларусь — Австрия состоится 7—9 апреля на кортах Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису на проспекте Победителей. 7 апреля в 10.45 состоится открытие, после которого будут сыграны два поединка в одиночном разряде, 8 апреля пройдет матч среди пар (13.00), 9 апреля две игры в одиночном разряде. Вход для зрителей — бесплатный.