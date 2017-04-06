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https://sport.mail.ru/news/tennis/29336235/
6 апреля 2017, 13:11 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс: Один проступок не должен определять то, кем ты являешься на самом деле

Американская теннисистка Винус Уильямс, завершившая выступление на турнире в Чарльстоне на стадии второго раунда, прокомментировала возвращение в Тур россиянки Марии Шараповой после дисквалификации.

Американская теннисистка <span class=error>Винус</span> <span class=error>Уильямс</span> завершившая выступление на турнире в Чарльстоне на стадии второго раунда прокомментировала возвращение в Тур россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> после дисквалификации. Увеличить
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«Если честно, то я стараюсь смотреть на жизнь шире. Случиться может всякое. Один эпизод не должен определять то, кем ты являешься на самом деле», — цитирует Уильямс издание The Post And Courier.
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