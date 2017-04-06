Винус Уильямс: Один проступок не должен определять то, кем ты являешься на самом деле

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«Если честно, то я стараюсь смотреть на жизнь шире. Случиться может всякое. Один эпизод не должен определять то, кем ты являешься на самом деле», — цитирует Уильямс издание The Post And Courier.