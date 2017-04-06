Бондаренко проиграла во втором круге теннисного турнира в американском Чарльстоне
В американском Чарльстоне состоялся матч второго круга теннисного турнира Volvo Car Open серии WTA Premier (призовой фонд — 776 тыс. долларов), в котором украинка Екатерина Бондаренко проиграла Кики Бертенс из Нидерландов, сообщает официальный сайт турнира.
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Матч завершился со счетом 2:6, 5:7.
В первой партии соперница сумела выиграть две подачи соперницы. При этом, она отыграла два критических мяча на своей подаче, когда украинка могла выиграть гейм.
Во второй партии, при счете 5:5, Бертенс выиграла гейм на чужой подаче, а затем сумела выиграть и на своей, победив в матче в целом.
Как сообщал УНИАН, турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 9 апреля.
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