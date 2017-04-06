Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29336007/
6 апреля 2017, 13:00 | Теннис | УНИАН

Бондаренко проиграла во втором круге теннисного турнира в американском Чарльстоне

В американском Чарльстоне состоялся матч второго круга теннисного турнира Volvo Car Open серии WTA Premier (призовой фонд — 776 тыс. долларов), в котором украинка Екатерина Бондаренко проиграла Кики Бертенс из Нидерландов, сообщает официальный сайт турнира.

Украинка уступила <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенес</span> из Нидерландов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч завершился со счетом 2:6, 5:7.

В первой партии соперница сумела выиграть две подачи соперницы. При этом, она отыграла два критических мяча на своей подаче, когда украинка могла выиграть гейм.

Во второй партии, при счете 5:5, Бертенс выиграла гейм на чужой подаче, а затем сумела выиграть и на своей, победив в матче в целом.

Как сообщал УНИАН, турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 9 апреля.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Свитолина выбыла из Топ-10 мирового теннисного рейтинга

Свитолина выбыла из Топ-10 мирового теннисного рейтинга

В понедельник Женская теннисная ассоциация опубликовала новый рейтинг ведущих теннисисток мира, где лучшая из украинок Элина Свитолина выбыла из Топ-10, опустившись сразу на 13-е место, сообщает официальный сайт организации.
Еще 7 новостей  Все новости
06 апреля

Боевики снова сорвали разведения войск в районе Станицы Луганской – СЦКК

Гройсман хочет нарастить товарооборот с Литвой почти на треть – до $1 миллиарда

Новые правила на границах со странами Евросоюза не касаются украинцев - ГПСУ