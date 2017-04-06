Грег Руседски: Что бы ни говорили организаторы турниров, они все хотят видеть Шарапову

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«В этом вопросе есть две стороны. Что бы ни говорили организаторы турниров, они хотят видеть в списке участниц такую яркую звезду, ведь она соберёт большую аудиторию болельщиков. С другой стороны, остальные игроки будут не очень обрадованы тем, что спортсменку, которая отбыла дисквалификацию, без борьбы пускают в основную сетку.

Впрочем, правила разрешают предоставлять специальные приглашения кому угодно. В конце концов, сейчас теннис — это шоу, а значит нужно, чтобы в нём было задействовано максимально возможное количество Топовых спортсменов, — цитирует Руседски сайт Tennis World USA.