Грег Руседски: Что бы ни говорили организаторы турниров, они все хотят видеть Шарапову
Экс-четвёртая ракетка мира, британец Грег Руседски, поделился своим мнением касательно целесообразности предоставления россиянке Марии Шараповой wild card на «мэйджоры».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«В этом вопросе есть две стороны. Что бы ни говорили организаторы турниров, они хотят видеть в списке участниц такую яркую звезду, ведь она соберёт большую аудиторию болельщиков. С другой стороны, остальные игроки будут не очень обрадованы тем, что спортсменку, которая отбыла дисквалификацию, без борьбы пускают в основную сетку.
Впрочем, правила разрешают предоставлять специальные приглашения кому угодно. В конце концов, сейчас теннис — это шоу, а значит нужно, чтобы в нём было задействовано максимально возможное количество Топовых спортсменов, — цитирует Руседски сайт Tennis World USA.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter