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https://sport.mail.ru/news/tennis/29334790/
6 апреля 2017, 11:47 | Теннис | GoTennis.ru

Грег Руседски: Что бы ни говорили организаторы турниров, они все хотят видеть Шарапову

Экс-четвёртая ракетка мира, британец Грег Руседски, поделился своим мнением касательно целесообразности предоставления россиянке Марии Шараповой wild card на «мэйджоры».

<nobr>Экс-четвёртая</nobr> ракетка мира британец <span class=error>Грег</span> <span class=error>Руседски</span> поделился своим мнением касательно целесообразности предоставления россиянке Марии <span class=error>Шараповой</span> <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на мэйджоры. Увеличить
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«В этом вопросе есть две стороны. Что бы ни говорили организаторы турниров, они хотят видеть в списке участниц такую яркую звезду, ведь она соберёт большую аудиторию болельщиков. С другой стороны, остальные игроки будут не очень обрадованы тем, что спортсменку, которая отбыла дисквалификацию, без борьбы пускают в основную сетку.

Впрочем, правила разрешают предоставлять специальные приглашения кому угодно. В конце концов, сейчас теннис — это шоу, а значит нужно, чтобы в нём было задействовано максимально возможное количество Топовых спортсменов, — цитирует Руседски сайт Tennis World USA.
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