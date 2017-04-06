Дарья Гаврилова: Уверена, что наш поединок с Касаткиной будет весёлым
Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, ставшая участницей 1/8 финала турнира в Чарльстоне, поделилась ожиданиями от противостояния с россиянкой Дарьей Касаткиной.
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«В прошлый раз мы играли на Открытом чемпионате США в 2015 году. В тот раз я должна была встретиться с Марией Шараповой. Тогда Даша меня очень испугалась, поскольку я была злой после поражения.
Впрочем, сейчас всё отлично. Мы являемся близкими подругами и выступаем вместе в парном разряде. Накануне мы перешучивались о возможной встрече, ведь не посмотрели сетку. Мне кажется, поединок будет весёлым. По крайней мере, наши тренировки получаются именно такими, — цитирует Гаврилову
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