Дарья Гаврилова: Уверена, что наш поединок с Касаткиной будет весёлым

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«В прошлый раз мы играли на Открытом чемпионате США в 2015 году. В тот раз я должна была встретиться с Марией Шараповой. Тогда Даша меня очень испугалась, поскольку я была злой после поражения.