«Кубок Дэвиса». Состоялась жеребьёвка матча сборных Австралии и США
В Брисбене состоялась жеребьёвка матча ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса», в котором встретятся сборные Австралии и США. Поединок пройдёт
7—9 апреля.
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«Кубок Дэвиса». Мировая группа, четвертьфинал. Австралия — США.
Пятница, 7 апреля
Джордан Томпсон — Джек Сок
Ник Киргиос — Джон Иснер.
Суббота, 8 апреля
Сэмюэл Грот и Джон Пирс — Стив Джонсон и Сэм Куэрри.
Воскресенье, 9 апреля
Ник Киргиос — Джек Сок
Джордан Томпсон — Джон Иснер.
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