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6 апреля 2017, 9:44 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Дэвиса». Состоялась жеребьёвка матча сборных Австралии и США

В Брисбене состоялась жеребьёвка матча ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса», в котором встретятся сборные Австралии и США. Поединок пройдёт 7—9 апреля.

В Брисбене состоялась жеребьёвка матча ¼ финала Мировой группы командного чемпионата мира по теннису Кубок <span class=error>Дэвиса</span> в котором встретятся сборные Австралии и США. Поединок пройдёт <nobr>7—9 апреля</nobr>. Увеличить
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«Кубок Дэвиса». Мировая группа, четвертьфинал. Австралия — США.

Пятница, 7 апреля
Джордан Томпсон — Джек Сок
Ник Киргиос — Джон Иснер.

Суббота, 8 апреля
Сэмюэл Грот и Джон Пирс — Стив Джонсон и Сэм Куэрри.

Воскресенье, 9 апреля
Ник Киргиос — Джек Сок
Джордан Томпсон — Джон Иснер.
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