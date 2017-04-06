Монтеррей. Хромачёва и Стоянович продолжают выступление на парном турнире

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Ирина и Нина сделали четыре брейка и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. Родригес и Санчес дважды брали подачу оппоненток, совершили один эйс и шесть двойных ошибок.

Во втором раунде турнира Abierto GNP Seguros Хромачёва и Стоянович сразятся с аргентинкой Марией Иригойен и полячкой Паулой Каней.