Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29332766/
6 апреля 2017, 9:28 | Теннис | GoTennis.ru

Монтеррей. Хромачёва и Стоянович продолжают выступление на парном турнире

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и сербка Нина Стоянович преодолели барьер первого круга парных соревнований в Монтеррее, победив мексиканок Викторию Родригес и Ану Софию Санчес, — 6/4, 7/5.

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Ирина и Нина сделали четыре брейка и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. Родригес и Санчес дважды брали подачу оппоненток, совершили один эйс и шесть двойных ошибок.

Во втором раунде турнира Abierto GNP Seguros Хромачёва и Стоянович сразятся с аргентинкой Марией Иригойен и полячкой Паулой Каней.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Volvo Car Open. Касаткина и Гаврилова покидают парный турнир

Volvo Car Open. Касаткина и Гаврилова покидают парный турнир

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований в Чарльстоне, проиграв чешке Андреа Главацковой и Сание Мирзе из Индии, — 6/1, 3/6, 3:10.
Еще 7 новостей  Все новости
06 апреля

"Кубок Дэвиса". Состоялась жеребьёвка матча сборных Австралии и США

Монтеррей. Хромачёва и Стоянович продолжают выступление на парном турнире

Джулия Боузрап одержала победу во втором круге соревнований в Монтеррее