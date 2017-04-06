Монтеррей. Хромачёва и Стоянович продолжают выступление на парном турнире
Российская теннисистка Ирина Хромачёва и сербка Нина Стоянович преодолели барьер первого круга парных соревнований в Монтеррее, победив мексиканок Викторию Родригес и Ану Софию Санчес, — 6/4, 7/5.
Встреча продлилась 1 час 14 минут. Ирина и Нина сделали четыре брейка и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. Родригес и Санчес дважды брали подачу оппоненток, совершили один эйс и шесть двойных ошибок.
Во втором раунде турнира Abierto GNP Seguros Хромачёва и Стоянович сразятся с аргентинкой Марией Иригойен и полячкой Паулой Каней.
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