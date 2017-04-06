Volvo Car Open. Касаткина и Гаврилова покидают парный турнир

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча продлилась 1 час 10 минут. Касаткина и Гаврилова пять раз брали подачу соперниц и допустили одну двойную ошибку. Андреа и Сания реализовали один брейк-пойнт, сделали один эйс и дважды ошибались при подаче.

В четвертьфинале турнира Volvo Car Open в парном разряде Главацкова и Мирза сыграют с американкой Ракель Атаво и Еленой Остапенко из Латвии.