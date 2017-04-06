Volvo Car Open. Касаткина и Гаврилова покидают парный турнир
Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований в Чарльстоне, проиграв чешке Андреа Главацковой и Сание Мирзе из Индии, — 6/1, 3/6, 3:10.
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Встреча продлилась 1 час 10 минут. Касаткина и Гаврилова пять раз брали подачу соперниц и допустили одну двойную ошибку. Андреа и Сания реализовали один
В четвертьфинале турнира Volvo Car Open в парном разряде Главацкова и Мирза сыграют с американкой Ракель Атаво и Еленой Остапенко из Латвии.
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