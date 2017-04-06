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https://sport.mail.ru/news/tennis/29332598/
6 апреля 2017, 9:08 | Теннис | GoTennis.ru

Volvo Car Open. Касаткина и Гаврилова покидают парный турнир

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований в Чарльстоне, проиграв чешке Андреа Главацковой и Сание Мирзе из Индии, — 6/1, 3/6, 3:10.

Российская теннисистка Дарья <span class=error>Касаткина</span> и представительница Австралии Дарья <span class=error>Гаврилова</span> не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований в Чарльстоне проиграв чешке <span class=error>Андреа</span> Главацковой и <span class=error>Сание</span> <span class=error>Мирзе</span> из Индии — 6/1 3/6 3:10. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 10 минут. Касаткина и Гаврилова пять раз брали подачу соперниц и допустили одну двойную ошибку. Андреа и Сания реализовали один брейк-пойнт, сделали один эйс и дважды ошибались при подаче.

В четвертьфинале турнира Volvo Car Open в парном разряде Главацкова и Мирза сыграют с американкой Ракель Атаво и Еленой Остапенко из Латвии.
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