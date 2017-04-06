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https://sport.mail.ru/news/tennis/29332596/
6 апреля 2017, 9:07 | Теннис | GoTennis.ru

Джулия Боузрап одержала победу во втором круге соревнований в Монтеррее

Американская теннисистка Джулия Боузрап преодолела барьер второго раунда турнира в Монтеррее, обыграв в трёх сетах чешку Терезу Мартинцову, — 6/3, 4/6, 6/4.

Американская теннисистка <span class=error>Джулия</span> Боузрап преодолела барьер второго раунда турнира в Монтеррее обыграв в трёх сетах чешку Терезу Мартинцову — 6/3 4/6 6/4. Увеличить
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За 2 часа 8 минут, проведённых на корте, 95-я ракетка мира, 25-летняя Джулия, записала на свой счёт шесть брейков, три подачи навылет и восемь двойных ошибок. 22-летняя Мартинцова, занимающая 160-ю позицию в мировой классификации, четырежды брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и три раза ошибалась на своей подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Abierto GNP Seguros Боузрап будет противостоять француженке Каролин Гарсии.
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