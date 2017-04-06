Джулия Боузрап одержала победу во втором круге соревнований в Монтеррее

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За 2 часа 8 минут, проведённых на корте, 95-я ракетка мира, 25-летняя Джулия, записала на свой счёт шесть брейков, три подачи навылет и восемь двойных ошибок. 22-летняя Мартинцова, занимающая 160-ю позицию в мировой классификации, четырежды брала подачу соперницы, сделала четыре эйса и три раза ошибалась на своей подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В четвертьфинале соревнований Abierto GNP Seguros Боузрап будет противостоять француженке Каролин Гарсии.