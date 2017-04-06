Тимеа Бабош прошла в четвертьфинал соревнований в Монтеррее

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За 1 час 3 минуты, проведённые на корте, 30-я ракетка мира, 23-летняя Тимеа, сделала три брейка и четыре эйса, четырежды ошибившись при подаче 27-летняя Броуди, занимающая 123-ю строчку мировой табели о рангах, восемь раз подавала навылет и допустила три двойные ошибки. Венгерка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

В четвертьфинале соревнований Abierto GNP Seguros Бабош померится силами с россиянкой Анастасией Павлюченковой.