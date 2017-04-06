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6 апреля 2017, 8:54 | Теннис | GoTennis.ru

Тимеа Бабош прошла в четвертьфинал соревнований в Монтеррее

Венгерская теннисистка Тимеа Бабош преодолела барьер второго раунда турнира в Монтеррее, переиграв в двух сетах британку Наоми Броуди, — 6/3, 6/2.

Венгерская теннисистка <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бабош</span> преодолела барьер второго раунда турнира в Монтеррее переиграв в двух сетах британку <span class=error>Наоми</span> <span class=error>Броуди</span> — 6/3 6/2. Увеличить
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За 1 час 3 минуты, проведённые на корте, 30-я ракетка мира, 23-летняя Тимеа, сделала три брейка и четыре эйса, четырежды ошибившись при подаче 27-летняя Броуди, занимающая 123-ю строчку мировой табели о рангах, восемь раз подавала навылет и допустила три двойные ошибки. Венгерка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

В четвертьфинале соревнований Abierto GNP Seguros Бабош померится силами с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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