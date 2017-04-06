Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Монтеррее
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Павлюченкова, посеянная на турнире под 2-м номером, в матче второго круга обыграла американку Кристи Ан, вышедшую в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 1 час 48 минут.
В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с венгеркой Тимей Бабош (5-й номер посева).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter