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https://sport.mail.ru/news/tennis/29331856/
6 апреля 2017, 7:59 | Теннис | Р-Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Монтеррее

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Павлюченкова, посеянная на турнире под 2-м номером, в матче второго круга обыграла американку Кристи Ан, вышедшую в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Матч продолжался 1 час 48 минут.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет с венгеркой Тимей Бабош (5-й номер посева).
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