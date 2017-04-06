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https://sport.mail.ru/news/tennis/29331274/
6 апреля 2017, 7:57 | Теннис | Р-Спорт

Мэдисон Киз проиграла Шелби Роджерс во втором раунде теннисного турнира в Чарльстоне

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Американка Мэдисон Киз не смогла пробиться в третий раунд теннисного турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.

Первая ракетка турнира в матче второго раунда проиграла своей соотечественнице Шелби Роджерс со счетом 6:4, 1:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.

Следующей соперницей Роджерс будет японка Наоми Осака.
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