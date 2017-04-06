Мэдисон Киз проиграла Шелби Роджерс во втором раунде теннисного турнира в Чарльстоне
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Американка Мэдисон Киз не смогла пробиться в третий раунд теннисного турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
Первая ракетка турнира в матче второго раунда проиграла своей соотечественнице Шелби Роджерс со счетом 6:4, 1:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.
Следующей соперницей Роджерс будет японка Наоми Осака.
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