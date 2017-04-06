Чарльстон. Люси Шафаржова взяла верх над Бетани Маттек-Сэндс

За 1 час 25 минут, проведённые на корте, Люси сделала три эйса, четыре брейка и четыре двойные ошибки, тогда как Бетани реализовала один брейк-пойнт и тоже четыре раза ошиблась на подаче. Теперь счёт в личных встречах между соперницами стал 4:1 в пользу представительницы Чехии.

В следующем раунде турнира Volvo Car Open Шафаржова скрестит ракетки с немкой Лаурой Зигемунд, которая ранее нанесла поражение американке Винус Уильямс.