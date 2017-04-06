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https://sport.mail.ru/news/tennis/29330598/
6 апреля 2017, 1:10 | Теннис | GoTennis.ru

Чарльстон. Люси Шафаржова взяла верх над Бетани Маттек-Сэндс

30-летняя чешская теннисистка Люси Шафаржова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, вышла в третий круг соревнований в США, одолев со счётом 6/3, 6/3 122-ю ракетку мира, 32-летнюю хозяйку кортов Бетани Маттек-Сэндс.

За 1 час 25 минут, проведённые на корте, Люси сделала три эйса, четыре брейка и четыре двойные ошибки, тогда как Бетани реализовала один брейк-пойнт и тоже четыре раза ошиблась на подаче. Теперь счёт в личных встречах между соперницами стал 4:1 в пользу представительницы Чехии.

В следующем раунде турнира Volvo Car Open Шафаржова скрестит ракетки с немкой Лаурой Зигемунд, которая ранее нанесла поражение американке Винус Уильямс.
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