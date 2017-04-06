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6 апреля 2017, 0:23 | Теннис | Спорт-Экспресс

Винус Уильямс проиграла Зигемунд во втором круге турнира в Чарльстоне

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла американку Винус Уильямс — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

Кроме того, в следующий раунд вышли румынка Ирина-Камелия Бегу и австралийка Анастасия Родионова.

Чарльстон (США).

Турнир WTA Volvo Car Open.

Призовой фонд 710 900 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Зигемунд (Германия) — Уильямс В. (США, 3) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.

Бегу (Румыния, 10) — Кучова К. (Словакия) — 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).

Родионова Ан. (Австралия, Q) — Эррани (Италия) — 6:2, 6:2.
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