Винус Уильямс проиграла Зигемунд во втором круге турнира в Чарльстоне
Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла американку Винус Уильямс — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.
Кроме того, в следующий раунд вышли румынка
Чарльстон (США).
Турнир WTA Volvo Car Open.
Призовой фонд 710 900 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Зигемунд (Германия) — Уильямс В. (США, 3) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5.
Бегу (Румыния, 10) — Кучова К. (Словакия) — 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).
Родионова Ан. (Австралия, Q) — Эррани (Италия) — 6:2, 6:2.
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