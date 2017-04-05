Гаврилова встретится с Касаткиной в третьем круге Чарльстона
Представляющая Австралию Дарья Гаврилова в двух сетах обыграла хозяйку корта Элисон Риске во втором круге турнира WTA в Чарльстоне.
Ее следующей соперницей станет россиянка Дарья Касаткина. Также в третий круг пробились японка Наоми Осака, хорватка Мирьяна
Чарльстон (США).
Турнир WTA Volvo Car Open.
Призовой фонд 710 900 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Второй круг.
Осака (Япония) — Чжан Шуай (Китай, 13) — 6:4, 6:4.
Остапенко (Латвия) — Саккари (Греция) — 6:2, 4:6, 6:2.
Гаврилова (Австралия, 9) — Риске (США) — 6:3, 6:1.
Бертенс (Голландия, 7) — Бондаренко (Украина) — 6:2, 7:5.
Жабер (Тунис, LL) — Линетт (Польша) — 6:4, 6:4.
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