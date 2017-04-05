Гаврилова встретится с Касаткиной в третьем круге Чарльстона

Ее следующей соперницей станет россиянка Дарья Касаткина. Также в третий круг пробились японка Наоми Осака, хорватка Мирьяна Лучич-Барони, Кики Бертенс из Голландии, Елена Остапенко из Латвии и Онс Жабер, выступающая за Тунис.

Чарльстон (США).

Турнир WTA Volvo Car Open.

Призовой фонд 710 900 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Второй круг.

Осака (Япония) — Чжан Шуай (Китай, 13) — 6:4, 6:4.

Остапенко (Латвия) — Саккари (Греция) — 6:2, 4:6, 6:2.

Гаврилова (Австралия, 9) — Риске (США) — 6:3, 6:1.

Лучич-Барони (Хорватия, 11) — Бартель (Германия) — 6:3, 6:2.

Бертенс (Голландия, 7) — Бондаренко (Украина) — 6:2, 7:5.

Жабер (Тунис, LL) — Линетт (Польша) — 6:4, 6:4.