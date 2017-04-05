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https://sport.mail.ru/news/tennis/29328432/
5 апреля 2017, 19:48 | Теннис | Спорт-Экспресс

Касаткина — в третьем круге турнира в Чарльстоне, Веснина проиграла 282-й ракетке мира

Россиянка Дарья Касаткина в трех сетах одолела олимпийскую чемпионку Монику Пуиг из Пуэрто-Рико во втором круге турнира WTA в Чарльтоне.

Другая представительница России Елена Веснина уступила венгерке Фанни Столлар. Отметим, что 18-летняя Столлар занимает 282-е место в мировом рейтинге.

Чарльстон (США).

Турнир WTA Volvo Car Open.

Призовой фонд 710 900 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Второй круг.

КАСАТКИНА (Россия) — Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:0, 6:7 (3:7), 6:2.

Севастова (Латвия, 8) — Петкович (Германия) — 6:3, 6:4.

Столлар (Венгрия, Q) — ВЕСНИНА (Россия, 4) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).
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