Касаткина — в третьем круге турнира в Чарльстоне, Веснина проиграла 282-й ракетке мира
Россиянка Дарья Касаткина в трех сетах одолела олимпийскую чемпионку Монику Пуиг из
Пуэрто-Рико во втором круге турнира WTA в Чарльтоне.
Другая представительница России Елена Веснина уступила венгерке Фанни Столлар. Отметим, что 18-летняя Столлар занимает 282-е место в мировом рейтинге.
Чарльстон (США).
Турнир WTA Volvo Car Open.
Призовой фонд 710 900 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Второй круг.
КАСАТКИНА (Россия) — Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:0, 6:7 (3:7), 6:2.
Севастова (Латвия, 8) — Петкович (Германия) — 6:3, 6:4.
Столлар (Венгрия, Q) — ВЕСНИНА (Россия, 4) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).
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