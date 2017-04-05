Британец Маррей приступил к тренировкам на грунте

Маррей проводит тренировки со своим наставником Джейми Дельгадо, а также тренером по физподготовке Мэттом Литтлом и физиотерапевтом Марком Бендером.



По информации издания, Маррей уже в скором времени планирует отправиться в Монте-Карло, где 16 апреля стартует первый в сезоне грунтовый «Мастерс». Также в планах Энди выступление в благотворительном «Матче для Африки» против Роджера Федерера.



Возвращение Маррея означает, что он намерен защитить рейтинговые очки, которые набрал с середины апреля 2016 года.