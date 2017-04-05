Британец Маррей приступил к тренировкам на грунте
Первая ракетка мира британец Энди Маррей, который пропустил турнир серии «Мастер» в Майами
из-за проблем с правым локтем, с понедельника, 3 марта, тренируется на грунтовых кортах Всеанглийского теннисного клуба, сообщает Daily Mail.
Маррей проводит тренировки со своим наставником Джейми Дельгадо, а также тренером по физподготовке Мэттом Литтлом и физиотерапевтом Марком Бендером.
По информации издания, Маррей уже в скором времени планирует отправиться в
Возвращение Маррея означает, что он намерен защитить рейтинговые очки, которые набрал с середины апреля 2016 года.
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