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https://sport.mail.ru/news/tennis/29327492/
5 апреля 2017, 18:37 | Теннис | Чемпионат.com

Британец Маррей приступил к тренировкам на грунте

Первая ракетка мира британец Энди Маррей, который пропустил турнир серии «Мастер» в Майами из-за проблем с правым локтем, с понедельника, 3 марта, тренируется на грунтовых кортах Всеанглийского теннисного клуба, сообщает Daily Mail.

Маррей проводит тренировки со своим наставником Джейми Дельгадо, а также тренером по физподготовке Мэттом Литтлом и физиотерапевтом Марком Бендером.

По информации издания, Маррей уже в скором времени планирует отправиться в Монте-Карло, где 16 апреля стартует первый в сезоне грунтовый «Мастерс». Также в планах Энди выступление в благотворительном «Матче для Африки» против Роджера Федерера.

Возвращение Маррея означает, что он намерен защитить рейтинговые очки, которые набрал с середины апреля 2016 года.
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