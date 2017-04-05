Чарльстон. Саманта Стосур отдала Елене Янкович лишь четыре гейма

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За 1 час 13 минут, проведённые на корте, Саманта сделала два эйса, пять брейков и две двойные ошибки. Елена при этом выполнила один эйс, реализовала один брейк-пойнт и дважды ошиблась на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменками был 7:2 в пользу представительницы Сербии.