Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29319540/
5 апреля 2017, 10:05 | Теннис | GoTennis.ru

Чарльстон. Саманта Стосур отдала Елене Янкович лишь четыре гейма

17-й номер мировой табели о рангах, 33-летняя австралийка Саманта Стосур, стала первой четвертьфиналисткой турнира Volvo Car Open в США, переиграв в матче второго круга соревнований 53-ю ракетку мира, 32-летнюю сербку Елену Янкович. — 6/1, 6/3.

17-й номер мировой табели о рангах 33-летняя австралийка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> стала первой четвертьфиналисткой турнира Volvo Car <span class=error>Open</span> в США переиграв в матче второго круга соревнований 53-ю ракетку мира 32-летнюю сербку Елену <span class=error>Янкович</span>. — 6/1 6/3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 13 минут, проведённые на корте, Саманта сделала два эйса, пять брейков и две двойные ошибки. Елена при этом выполнила один эйс, реализовала один брейк-пойнт и дважды ошиблась на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между спортсменками был 7:2 в пользу представительницы Сербии.

В ¼ финала соревнований в Чарльстоне Стосур сыграет с победительницей матча Кристина Куцова (Словакия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Немка Кербер добилась волевой победы на старте теннисного турнира в Монтеррее

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Первая ракетка мира немка Ангелика Кербер не без труда преодолела барьер первого раунда теннисного турнира в Монтеррее, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Еще 7 новостей  Все новости
05 апреля

Монтеррей. Карла Суарес Наварро оказалась сильнее Алисон ван Уйтванк

Люси Шафаржова вышла во второй круг соревнований в Чарльстоне

Мэнди Минелла успешно стартовала на турнире Abierto Monterrey Afirme