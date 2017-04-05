Чарльстон. Саманта Стосур отдала Елене Янкович лишь четыре гейма
17-й номер мировой табели о рангах, 33-летняя австралийка Саманта Стосур, стала первой четвертьфиналисткой турнира Volvo Car Open в США, переиграв в матче второго круга соревнований 53-ю ракетку мира, 32-летнюю сербку Елену Янкович. — 6/1, 6/3.
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За 1 час 13 минут, проведённые на корте, Саманта сделала два эйса, пять брейков и две двойные ошибки. Елена при этом выполнила один эйс, реализовала один
В ¼ финала соревнований в Чарльстоне Стосур сыграет с победительницей матча Кристина Куцова (Словакия) —
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