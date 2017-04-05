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5 апреля 2017, 9:33 | Теннис | Р-Спорт

Немка Кербер добилась волевой победы на старте теннисного турнира в Монтеррее

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Первая ракетка мира немка Ангелика Кербер не без труда преодолела барьер первого раунда теннисного турнира в Монтеррее, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Кербер обыграла итальянку Франческу Скьявоне со счетом 4:6, 6:0, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 40 минут. Счет личных встреч равный — 3−3.

Кербер в следующем раунде сыграет с представительницей Люксембурга Менди Минеллой.
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