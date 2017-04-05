Немка Кербер добилась волевой победы на старте теннисного турнира в Монтеррее
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт. Первая ракетка мира немка Ангелика Кербер не без труда преодолела барьер первого раунда теннисного турнира в Монтеррее, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Кербер обыграла итальянку Франческу Скьявоне со счетом 4:6, 6:0, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 40 минут. Счет личных встреч равный — 3−3.
Кербер в следующем раунде сыграет с представительницей Люксембурга Менди Минеллой.
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