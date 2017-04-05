Россиянка Ирина Хромачева уступила на старте теннисного турнира в Монтеррее
МОСКВА, 5 апр —
Р-Спорт. Россиянка Ирина Хромачева не сумела преодолеть барьер первого круга теннисного турнира в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Хромачева уступила седьмой ракетке турнира француженке Ализе Корне со счетом 1:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 14 минут.
В следующем круге Корне сыграет с хорваткой Донной Векич.
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