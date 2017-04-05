Екатерина Макарова: Была максимально сконцентрирована на своей игре

«Дениза оказалась довольно трудной соперницей, поэтому мне было нелегко. Однако я была максимально сконцентрирована на своей игре. Хотела победить сегодня, так как плохо провела серию североамериканских соревнований.

Мне очень нравится этот турнир, рада, что мне предоставили на него wild card. Нравится мне и сам город. Монтеррей — очень красив. Просто наслаждаюсь пребыванием тут, — цитирует Макарову официальный сайт Тура.