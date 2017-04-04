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4 апреля 2017, 23:58 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова: Очень хотела выиграть первый матч в Монтеррее

Россиянка Екатерина Макарова поделилась впечатлениями от победы над чешкой Денисой Аллертовой со счётом 6:4, 6:3 в первом круге турнира в Монтеррее.

«Дениса — сильная соперница, матч получился трудным. Я была очень сосредоточена и хорошо сыграла для первого матча. Я очень хотела выиграть, потому что не лучшим образом провела североамериканскую серию турниров в этом сезоне.

На высоте мяч летит быстрее, так что вам необходимо всё делать значительно быстрее, чем в обычных условиях. Здесь очень красиво, и я наслаждаюсь пребыванием в Монтеррее. Очень рада, что мне дали «уайлд-кард», — приводит слова Макаровой официальный сайт WТА.
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