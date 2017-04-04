Макарова: Очень хотела выиграть первый матч в Монтеррее

«Дениса — сильная соперница, матч получился трудным. Я была очень сосредоточена и хорошо сыграла для первого матча. Я очень хотела выиграть, потому что не лучшим образом провела североамериканскую серию турниров в этом сезоне.



На высоте мяч летит быстрее, так что вам необходимо всё делать значительно быстрее, чем в обычных условиях. Здесь очень красиво, и я наслаждаюсь пребыванием в Монтеррее. Очень рада, что мне дали «уайлд-кард», — приводит слова Макаровой официальный сайт WТА.