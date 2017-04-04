Роджерс станет первой соперницей Кис на турнире в Чарльстоне
Американка Шелби Роджерс в первом круге турнира в Чарльстоне оказалась сильнее Вероники
Сепеде-Ройг (Q) из Парагвая со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 7:6 (8:6).
За 2 часа 42 минуты 24-летняя представительница США, занимающая 52-е место в рейтинге WТА, исполнила 8 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, сделала 7 брейков и проиграла 6 геймов на своей подаче.
Во втором круге Роджерс сыграет со своей соотечественницей, лидером посева Мэдисон Кис.
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