Роджерс станет первой соперницей Кис на турнире в Чарльстоне

За 2 часа 42 минуты 24-летняя представительница США, занимающая 52-е место в рейтинге WТА, исполнила 8 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, сделала 7 брейков и проиграла 6 геймов на своей подаче.



Во втором круге Роджерс сыграет со своей соотечественницей, лидером посева Мэдисон Кис.

