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https://sport.mail.ru/news/tennis/29315973/
4 апреля 2017, 22:44 | Теннис | Чемпионат.com

Роджерс станет первой соперницей Кис на турнире в Чарльстоне

Американка Шелби Роджерс в первом круге турнира в Чарльстоне оказалась сильнее Вероники Сепеде-Ройг (Q) из Парагвая со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 7:6 (8:6).

За 2 часа 42 минуты 24-летняя представительница США, занимающая 52-е место в рейтинге WТА, исполнила 8 эйсов, допустила 3 двойные ошибки, сделала 7 брейков и проиграла 6 геймов на своей подаче.

Во втором круге Роджерс сыграет со своей соотечественницей, лидером посева Мэдисон Кис.
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