Веснина претендует на звание лучшей теннисистки месяца по версии WTA

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Голосование среди болельщиков открыто на официальном сайте WTA. Веснина, которой в августе исполнилось 30 лет, за отчетный период одержала победу на крупном турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составлял почти семь миллионов долларов. Россиянка по ходу турнира в числе прочих обыграла немку Ангелику Кербер, которая вскоре должна была стать первой ракеткой мира, американку Винус Уильямс, а в финале одолела соотечественницу Светлану Кузнецову. Это титул для Весниной стал первым в сезоне и третьим в карьере в WTA в одиночном разряде.

Кроме Весниной на звание лучшей по итогам марта претендуют победительница крупного турнира в Майами британка Йоханна Конта, датчанка Каролина Возняцки, Винус Уильямс и Каролина Плишкова из Чехии.

Победитель будет назван 7 апреля.