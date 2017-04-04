Веснина претендует на звание лучшей теннисистки месяца по версии WTA
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.
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Голосование среди болельщиков открыто на официальном сайте WTA. Веснина, которой в августе исполнилось 30 лет, за отчетный период одержала победу на крупном турнире в
Кроме Весниной на звание лучшей по итогам марта претендуют победительница крупного турнира в Майами британка Йоханна Конта, датчанка Каролина Возняцки, Винус Уильямс и Каролина Плишкова из Чехии.
Победитель будет назван 7 апреля.
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