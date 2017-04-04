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4 апреля 2017, 14:57 | Теннис | Р-Спорт

Веснина претендует на звание лучшей теннисистки месяца по версии WTA

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Россиянка Елена Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на официальном сайте организации.

Россиянка Елена Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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Голосование среди болельщиков открыто на официальном сайте WTA. Веснина, которой в августе исполнилось 30 лет, за отчетный период одержала победу на крупном турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составлял почти семь миллионов долларов. Россиянка по ходу турнира в числе прочих обыграла немку Ангелику Кербер, которая вскоре должна была стать первой ракеткой мира, американку Винус Уильямс, а в финале одолела соотечественницу Светлану Кузнецову. Это титул для Весниной стал первым в сезоне и третьим в карьере в WTA в одиночном разряде.

Кроме Весниной на звание лучшей по итогам марта претендуют победительница крупного турнира в Майами британка Йоханна Конта, датчанка Каролина Возняцки, Винус Уильямс и Каролина Плишкова из Чехии.

Победитель будет назван 7 апреля.
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