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https://sport.mail.ru/news/tennis/29304983/
4 апреля 2017, 10:02 | Теннис | GoTennis.ru

Эжени Бушар завершила выступление на турнире в Монтеррее

Канадская теннисистка Эжени Бушар не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Монтеррее (Мексика), проиграв в двух сетах испанке Саре Соррибес-Тормо, — 6/7 (8), 3/6.

Канадская теннисистка <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Монтеррее (Мексика) проиграв в двух сетах испанке <span class=error>Саре</span> <nobr>Соррибес-Тормо</nobr> — 6/7 (8) 3/6. Увеличить
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За 2 часа 13 минут, проведённых на корте, 56-я ракетка мира, 23-летняя Бушар, трижды брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. 20-летняя Сара, занимающая 98-ю позицию в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов и семь раз ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде турнира Abierto GNP Seguros Соррибес-Тормо померится силами с победительницей игры испанки Карлы Суарес Наварро и Алисон ван Уйтванк из Бельгии.
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