Эжени Бушар завершила выступление на турнире в Монтеррее
Канадская теннисистка Эжени Бушар не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Монтеррее (Мексика), проиграв в двух сетах испанке Саре
Соррибес-Тормо, — 6/7 (8), 3/6.
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За 2 часа 13 минут, проведённых на корте, 56-я ракетка мира, 23-летняя Бушар, трижды брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. 20-летняя Сара, занимающая 98-ю позицию в мировой классификации, реализовала пять
Во втором раунде турнира Abierto GNP Seguros
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