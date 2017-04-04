Эжени Бушар завершила выступление на турнире в Монтеррее

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За 2 часа 13 минут, проведённых на корте, 56-я ракетка мира, 23-летняя Бушар, трижды брала подачу соперницы и допустила две двойные ошибки. 20-летняя Сара, занимающая 98-ю позицию в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов и семь раз ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались.