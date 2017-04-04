Чарльстон. Леся Цуренко покидает соревнования

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первая очная встреча спортсменок продлилась 3 часа 18 минут. 41-й номер рейтинга WTA, 27-летняя Цуренко, пять раз брала подачу оппонентки, сделала один эйс и две двойные ошибки. 29-летняя Лаура, занимающая 37-е место в мировой классификации, реализовала семь брейк-пойнтов и столько же раз ошибалась при подаче.

Во втором круге соревнований Volvo Car Open Зигемунд сыграет с американкой Винус Уильямс.