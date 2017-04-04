Чарльстон. Леся Цуренко покидает соревнования
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Чарльстоне (США), уступив в трёх партиях немке Лауре Зигемунд, — 7/6 (6), 2/6, 6/7 (4).
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Первая очная встреча спортсменок продлилась 3 часа 18 минут. 41-й номер рейтинга WTA, 27-летняя Цуренко, пять раз брала подачу оппонентки, сделала один эйс и две двойные ошибки. 29-летняя Лаура, занимающая 37-е место в мировой классификации, реализовала семь
Во втором круге соревнований Volvo Car Open Зигемунд сыграет с американкой Винус Уильямс.
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