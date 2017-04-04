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https://sport.mail.ru/news/tennis/29303685/
4 апреля 2017, 8:41 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Павлюченкова вышла во второй раунд на теннисном турнире в Монтеррее

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова преодолела барьер первого круга на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

В понедельник российская теннисистка, второй номер посева, в двух сетах переиграла немку Татьяну Марию — 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 9 минут. Счет личных встреч теннисисток стал равным — 1−1.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей матча между словачкой Яной Чепеловой и американкой Кристи Ан, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.
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