Россиянка Павлюченкова вышла во второй раунд на теннисном турнире в Монтеррее
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова преодолела барьер первого круга на теннисном турнире в Монтеррее (Мексика), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В понедельник российская теннисистка, второй номер посева, в двух сетах переиграла немку Татьяну Марию — 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 9 минут. Счет личных встреч теннисисток стал равным — 1−1.
В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей матча между словачкой Яной Чепеловой и американкой Кристи Ан, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.
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