Россиянка Павлюченкова вышла во второй раунд на теннисном турнире в Монтеррее

В понедельник российская теннисистка, второй номер посева, в двух сетах переиграла немку Татьяну Марию — 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 9 минут. Счет личных встреч теннисисток стал равным — 1−1.

В следующем раунде Павлюченкова сыграет с победительницей матча между словачкой Яной Чепеловой и американкой Кристи Ан, пробившейся в основную сетку турнира через квалификацию.