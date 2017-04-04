Россиянка Александрова проиграла в первом круге теннисного турнира в Чарльстоне
МОСКВА, 4 апр —
Р-Спорт. Россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение в первом раунде на теннисном турнире в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
В понедельник российская теннисистка со счетом 0:6, 4:6 уступила сербке Елене Янкович. Поединок продолжался чуть больше одного часа. Ранее соперницы ни разу не встречались на корте.
В следующем круге Янкович встретится с австралийкой Самантой Стосур (6-й номер посева), которая стартует на турнире сразу со второго раунда.
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