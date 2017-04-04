12 эйсов помогли Каролин Гарсии пробиться во второй круг турнира в Монтеррее

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За 1 час 49 минут, проведённые на корте, Каролин сделала 12 эйсов, шесть брейков и четыре двойные ошибки, тогда как е соперница реализовала четыре брейк-пойнта и семь раз ошиблась на подаче. Прежде теннисистки друг с другом не встречались.

Таким образом, в следующем раунде турнира в Монтеррее Гарсия встретится либо с американкой Мэдисон Бренгл, либо с Надей Подорошка из Аргентины.