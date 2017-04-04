12 эйсов помогли Каролин Гарсии пробиться во второй круг турнира в Монтеррее
24-я ракетка мира, 23-летняя француженка Каролин Гарсия, успешно стартовала на соревнованиях Abierto Monterrey Afirme в Мексике, переиграв в дебютном матче 304-й номер мировой табели о рангах, 19-летнюю хозяйку кортов Ренату Заразуа, — 4/6, 6/2, 6/3.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 1 час 49 минут, проведённые на корте, Каролин сделала 12 эйсов, шесть брейков и четыре двойные ошибки, тогда как е соперница реализовала четыре
Таким образом, в следующем раунде турнира в Монтеррее Гарсия встретится либо с американкой Мэдисон Бренгл, либо с Надей Подорошка из Аргентины.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter