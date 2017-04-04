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4 апреля 2017, 9:58 | Теннис | GoTennis.ru

12 эйсов помогли Каролин Гарсии пробиться во второй круг турнира в Монтеррее

24-я ракетка мира, 23-летняя француженка Каролин Гарсия, успешно стартовала на соревнованиях Abierto Monterrey Afirme в Мексике, переиграв в дебютном матче 304-й номер мировой табели о рангах, 19-летнюю хозяйку кортов Ренату Заразуа, — 4/6, 6/2, 6/3.

24-я ракетка мира 23-летняя француженка <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> успешно стартовала на соревнованиях Abierto Monterrey Afirme в Мексике переиграв в дебютном матче 304-й номер мировой табели о рангах 19-летнюю хозяйку кортов <span class=error>Ренату</span> <span class=error>Заразуа</span> — 4/6 6/2 6/3. Увеличить
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За 1 час 49 минут, проведённые на корте, Каролин сделала 12 эйсов, шесть брейков и четыре двойные ошибки, тогда как е соперница реализовала четыре брейк-пойнта и семь раз ошиблась на подаче. Прежде теннисистки друг с другом не встречались.

Таким образом, в следующем раунде турнира в Монтеррее Гарсия встретится либо с американкой Мэдисон Бренгл, либо с Надей Подорошка из Аргентины.
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