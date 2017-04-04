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https://sport.mail.ru/news/tennis/29302901/
4 апреля 2017, 1:04 | Теннис | GoTennis.ru

Чарльстон. Екатерина Александрова в двух партиях уступила Елене Янкович

22-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова, находящаяся на 86-й строчке в рейтинге WTA, завершила выступление на турнире Volvo Car Open, потерпев поражение от 53-й ракетки мира, 32-летней сербки Елены Янкович, — 0/6, 4/6.

Первая встреча теннисисток длилась 1 час 2 минуты. За это время Екатерина реализовала два брейк-пойнта и четыре раза ошиблась на подаче, а Елена трижды подавала навылет, сделала шесть брейков и тоже допустила четыре двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в США Янкович сразится с австралийкой Самантой Стосур.
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