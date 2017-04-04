Чарльстон. Екатерина Александрова в двух партиях уступила Елене Янкович
22-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова, находящаяся на 86-й строчке в рейтинге WTA, завершила выступление на турнире Volvo Car Open, потерпев поражение от 53-й ракетки мира, 32-летней сербки Елены Янкович, — 0/6, 4/6.
Первая встреча теннисисток длилась 1 час 2 минуты. За это время Екатерина реализовала два
В следующем раунде соревнований в США Янкович сразится с австралийкой Самантой Стосур.
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