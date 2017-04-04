Чарльстон. Екатерина Александрова в двух партиях уступила Елене Янкович

Первая встреча теннисисток длилась 1 час 2 минуты. За это время Екатерина реализовала два брейк-пойнта и четыре раза ошиблась на подаче, а Елена трижды подавала навылет, сделала шесть брейков и тоже допустила четыре двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в США Янкович сразится с австралийкой Самантой Стосур.