Турниры прошедшей недели. Прекрасные истории Флориды

Начало сезона 2017 года проходит под знаком одного человека — Роджера Федерера. Великий швейцарец продемонстрировал на старте сезона просто запредельный уровень как физической, так и психологической готовности. Вот и в Майами, куда не приехали первый и второй номера рейтинга — Энди Маррей и Новак Джокович соответственно — 35-летний уроженец Базеля рассматривался в качестве одного из главных фаворитов.

Правда, лидером посева здесь был другой швейцарец — Стэн Вавринка. Он без каких-либо затруднений преодолел два стартовых раунда, но на стадии 1/8 финала в напряжённом поединке уступил одной из главных надежд Тура — немцу Александру Звереву. Впрочем продолжить победную поступь тот не сумел, проиграв ещё одному таланту — австралийцу Нику Киргиосу, которому второй раз подряд удалось пробиться в квартет сильнейших на «Мастерсе» в Майами.

Соперником Ника и стал вышеупомянутый Федерер. Уже в третьем круге Роджеру достался непростой соперник — Хуан Мартин Дель Потро, но с ним швейцарец справился без особых проблем. Немногим больше энергии отобрал у Маэстро и матч с Роберто Баутистой-Агутом. А вот начиная со стадии четвертьфинал Федереру пришлось очень несладко.

В ¼ финала он был в шаге от поражения, но сумел уйти с матчболов в противостоянии с Томашем Бердыхом, причём чех умудрился допустить двойную ошибку, подавая на матч. После этого Роджеру понадобилось целых три тай-брейка, чтобы сломить сопротивление Ника Киргиоса. Было бы удивительно, если бы в финале швейцарского спортсмена ждал кто-то другой вместо Рафаэля Надаля — главного антагониста Федерера за протяжении всей его карьеры.

Испанец шёл до турнирной дистанции очень уверенно. «Баранка» от немца Филиппа Кольшрайбера в стартовой партии матча третьего круга была неожиданной, но по прошествии времени казалась обычным недоразумением. Кроме того, если быть до конца честными, сетка у Рафы была несколько проще, чем у его будущего оппонента по финалу. Так, к примеру, третий сеяный Милош Раонич выбыл из борьбы досрочно по причине повреждения, Григор Димитров завершил выступление уже после первого поединка.

Единственным, кто, помимо Надаля, до поры оправдывал статус фаворита, был японец Кеи Нишикори, но и он потерпел поражение от Фабио Фоньини в четвертьфинале. Итальянец и составил конкуренцию Рафе на пути в финал. Впрочем, именно конкуренцией это назвать сложно — Надаль одержал победу на классе и многими считался фаворитом финала.

Однако Федерер в очередной уже раз в этом сезоне подтвердил свои слова, сказанные после Уимблдона прошлого года — он действительно вернулся сильнее, чем когда-либо. Конечно, спокойной победе швейцарца в двух сетах поспособствовали и не слишком удачные действия Надаля, который не смог воспользоваться рядом ошибок оппонента, но только вдумайтесь — 35-летний Роджер сумел восстановиться после тяжелейших матчей и сделал то, чего ему прежде не удавалось никогда — победил Надаля в четвёртом поединке подряд!

В отличие от мужского турнира, на женских соревнованиях Miami Open всё завершилось очень непредсказуемо. В очередной раз не смогла порадовать своих болельщиков немка Анжелик Кербер. Вряд ли выход в четвертьфинал можно считать успехом для первой ракетки мира. А вот кто продолжает дарить маленькие поводы для радости своим поклонникам, так это Винус Уильямс. Именно американка и нанесла поражение Кербер в ¼ финала, причём проделала это с уверенностью.

Не смогла преодолеть барьер четвертьфинала и третья сеяная Симона Халеп. Правда, с учётом проблем, с которыми румынка столкнулась на старте сезона, такой результат можно отнести, скорее, к положительным. Дорогу Симоне преградила британка Йоханна Конта, которая переломила ход неудачно складывавшейся встречи и, проявив бойцовский характер, пробилась в четвёрку лучших. Вдохновлённая таким успехом, Йоханна взяла верх и над Уильямс-старшей, второй раз в карьере пройдя в финал турнира категории Premier Mandatory.

В нижней части сетки главное внимание было приковано к успешно играющей на харде Каролине Плишковой. Чешка двигалась от матча к матчу более чем уверенно. В каждом из поединков на пути к ½ финала Каролина не отдавала соперницам больше восьми геймов, все победы одержав в двух сетах. Впрочем, глядя на возможных соперниц Плишковой по матчу за выход в финал, становилось ясно, что дальше так просто ей точно не будет.

Так в итоге и произошло. Пожалуй, самую сложную четверть сетки выиграла Каролин Возняцки, которая впервые за долгое время показывает очень неплохие результаты, причём делает это регулярно. Датчанка прошла в четвертьфинал на отказе Гарбин Мугурусы, а затем одолела чешку Люси Шафаржову, ранее переигравшую словачку Доминику Цибулкову. В полуфинале Возняцки потратила первый сет на раскачку, после чего просто смела Плишкову с корта, выиграв вторую и третью партии со счётом 6/1.

Казалось, на этот раз датской теннисистке улыбнётся удача — для неё этот финал стал уже третьим в сезоне, и в двух предыдущих она проигрывала. Возможно, психология и здесь сыграла на руку Конте. Каролин будто бы заранее смирилась с тем, что и в этот раз ей придётся довольствоваться трофеем финалистки, иначе объяснить некоторую обречённость в действиях датчанки трудно. Йоханна же успешно реализовала предоставившиеся возможности и завоевала пока что самый престижный титул в карьере.