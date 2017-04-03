Чарльстон. Евгения Родина потерпела поражение от Катерины Бондаренко

За 1 час 26 минут, проведённые на корте, Евгения реализовала пять брейк-пойнтов и столько же раз ошиблась на подаче, тогда как Катерина сделала пять эйсов, семь брейков и допустила три двойные ошибки. Теперь счёт в личных противостояниях между соперницами стал 3:0 в пользу представительницы Украины.

Во втором раунде турнира в Чарльстоне Бондаренко сразится с Кики Бертенс из Нидерландов.