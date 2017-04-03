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https://sport.mail.ru/news/tennis/29301915/
3 апреля 2017, 22:58 | Теннис | GoTennis.ru

Чарльстон. Евгения Родина потерпела поражение от Катерины Бондаренко

28-летняя российская теннисистка Евгения Родина, занимающая 80-е место в мировой табели о рангах, завершила борьбу на соревнованиях Volvo Car Open в США, проиграв в дебютном матче 92-й ракетке мира, 30-летней украинке Катерине Бондаренко, — 4/6, 5/7.

За 1 час 26 минут, проведённые на корте, Евгения реализовала пять брейк-пойнтов и столько же раз ошиблась на подаче, тогда как Катерина сделала пять эйсов, семь брейков и допустила три двойные ошибки. Теперь счёт в личных противостояниях между соперницами стал 3:0 в пользу представительницы Украины.

Во втором раунде турнира в Чарльстоне Бондаренко сразится с Кики Бертенс из Нидерландов.
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