Елгин и Зеленай успешно стартовали на парном «Челленджере» во Франции

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Первая встреча пар длилась 1 час 7 минут. За это время Михаил и Игор записали в свой актив пять эйсов и две двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта. Их оппоненты лишь раз подали навылет, сделали один брейк и допустили две двойные ошибки.

Следующие соперники Елгина и Зеленая на соревнованиях во Франции определятся несколько позже.