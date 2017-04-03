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https://sport.mail.ru/news/tennis/29300621/
3 апреля 2017, 20:02 | Теннис | GoTennis.ru

Елгин и Зеленай успешно стартовали на парном «Челленджере» во Франции

Российский теннисист Михаил Елгин и его напарник из Словакии Игор Зеленай с победы стартовали на «Челленджере» в парном разряде в Софии-Антиполисе (Франция), одолев в дебютном поединке дуэт в составе итальянца Алессандро Мотти и словака Норберта Гомбоша, — 6/4, 6/4.

Российский теннисист Михаил <span class=error>Елгин</span> и его напарник из Словакии <span class=error>Игор</span> <span class=error>Зеленай</span> с победы стартовали на Челленджере в парном разряде в <nobr>Софии-Антиполисе</nobr> (Франция) одолев в дебютном поединке дуэт в составе итальянца <span class=error>Алессандро</span> <span class=error>Мотти</span> и словака <span class=error>Норберта</span> <span class=error>Гомбоша</span> — 6/4 6/4. Увеличить
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Первая встреча пар длилась 1 час 7 минут. За это время Михаил и Игор записали в свой актив пять эйсов и две двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта. Их оппоненты лишь раз подали навылет, сделали один брейк и допустили две двойные ошибки.

Следующие соперники Елгина и Зеленая на соревнованиях во Франции определятся несколько позже.
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