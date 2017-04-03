Елгин и Зеленай успешно стартовали на парном «Челленджере» во Франции
Российский теннисист Михаил Елгин и его напарник из Словакии Игор Зеленай с победы стартовали на «Челленджере» в парном разряде в
Софии-Антиполисе (Франция), одолев в дебютном поединке дуэт в составе итальянца Алессандро Мотти и словака Норберта Гомбоша, — 6/4, 6/4.
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Первая встреча пар длилась 1 час 7 минут. За это время Михаил и Игор записали в свой актив пять эйсов и две двойные ошибки, реализовав при этом три
Следующие соперники Елгина и Зеленая на соревнованиях во Франции определятся несколько позже.
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